ユニクロは5月下旬より、「ドラえもん」と「ルーヴル美術館」との特別コレクション「ドラえもん & ルーヴル美術館」UT(1,500円)を全国のユニクロ店舗およびオンラインストアで発売する。

ユドラえもんとアートの旅をするコレクション

ドラえもんと仲間たちがルーヴル美術館を訪れ、アート鑑賞を楽しんだり、作品世界に入り込んだり、アートの世界を一緒に旅することができる特別なTシャツコレクション。ドラえもんとのび太が手をつないで「モナ・リザ」を鑑賞している姿が描かれたデザインや、 ドラえもんがフェルメールの「天文学者」になっているデザインのTシャツが登場する。MEN半袖Tシャツ(4柄)で展開。XS、XXL-4XLは、オンライン限定サイズとなる。

なお、ルーヴル美術館内のショップとオンラインショップではTシャツの先行販売を行う。

スペシャルムービーを公開

コレクションの舞台であるルーヴル美術館を訪れ たドラえもんとのび太が、アートの世界を楽しむ姿を描いたスペシャル ムービーを公開する。美術館の外観や所蔵作品の映像に、ドラえもんのアニメーションを長年制作しているシンエイ動画が手がけたアニメーションを組み合わせた、同コレクションだけの特別なムービーとなっている。

Mona Lisa Portrait of Lisa Gherardini, wife of Francesco del Giocondo / Leonardo DA VINCI

© 2007 Musée du Louvre, Dist. GrandPalaisRmn / Angèle Dequier

Inspired by: The Winged Victory of Samothrace / Hellenistic Art (c. 190 BC), Island of Samothrace (northern Aegean) Inspired by: The Astronomer / Johannes VERMEER Inspired by: Louvre Pyramid © I.M. Pei

© Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK