ファミリーマートは2月25日、iOS/Android向けの位置情報ゲームアプリ「ポケモン GO」専用の「Pokémon GO ギフトカード」を全国のファミリーマートで発売する。

Pokémon GO ギフトカード

ファミリーマートは2021年11月にポケモン GOの公式パートナーとなり、2025年で4年目を迎えた。同店のポケモン GO内に登場する「ポケストップ」「ジム」の拠点総数は、現在約15,800箇所あり(2024年1月末現在)、日本で最も拠点数の多いパートナーとなる。

今回、公式パートナーとして、ゲーム内通貨の「ポケコイン」に交換できるPokémon GO ギフトカードを国内で初めて発売する。

「Pokémon GO ギフトカード」3,500円分(3,500円)

「Pokémon GO ギフトカード」7,000円分(7,000円)

ゲーム内で使える「道具セット」が必ずもらえる

ギフトカードを購入し、専用Webページから応募をすると、ゲーム内で使える「道具セット」のゲームコードが必ずもらえる。

Pokémon GO ギフトカード3,500円分購入の場合、もらえる道具セットは「モンスターボール5個」、「スーパーボール5個」、「しあわせタマゴ1個」、「ふかそうち1個」。7,000円分購入の場合は、「ふかそうち2個」、「スーパーふかそうち1個」、「プレミアムバトルパス1個」、「マックス粒子パック(800MP)1個」。

「Pokémon GO ギフトカード」3,500円分購入の場合

「Pokémon GO ギフトカード」7,000円分購入の場合

さらに抽選で100名に、購入金額と同額のPokémon GO ギフトカードのコードが当たる。実施期間は2月25日~3月17日。応募期限は3月18日23:59まで。

SNSキャンペーン

ファミリーマート公式Xアカウントのフォローと対象投稿をリポストすると、Pokémon GO ギフトカードのコード 7,000円分が抽選で10名に当たる。キャンペーン期間は2月25日~3月17日まで。

©2025 Niantic, Inc. ©2025 Pokémon.

©1995-2025 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。