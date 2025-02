KADOKAWAは、2025年2月15日(土)に『月刊コミックジーン 2025年3月号』を発売。表紙は『平野と鍵浦』、裏表紙は『細胞神曲 -Cell of Empireo.- A certain "0.5"』が飾っている。

■表紙:『平野と鍵浦』

春園ショウ

まだ知らない、ぼくらの春に咲いた花の名。ふたりの“男子校生活”(Boys Life)スピンオフコミック。コミックス最新第5巻、2025年2月27日(木)発売。

■裏表紙:『細胞神曲 -Cell of Empireo.- A certain "0.5"』

漫画:虫之砂肝・原作:鱶尾双(from 鱶尾工業/outsider By SystemN.H)

■特別付録:佐々木秀鳴かけかえカバー

※電子書籍版に付録はつかない

「汝、神の愛を享受するか?」

フリーゲーム「細胞神曲-Cell of Empireo.-」のコミカライズが満を持してジーンに登場!真相解明へと登りつめる、バイオサスペンス×アクション

■センターカラー:『ブラックシープ』

雅鳳みゃと



泡沫の夢のなか、泡沫人に想いを馳せる──。コミックス第1~4巻、発売中

◆特別掲載&センターカラー:『おふたりさまパルタージュ』

はしこ

「俺、あんたなら食ってみたいです。」

利害の一致から始まる、無気力モデル高校生×ケーキ大好き社会人のスイーツボーイズストーリー。

■『月刊コミックジーン 2025年3月号』

【発売】2025年2月15日(土)

【定価】550円(本体500円+税)

【判型】B5変形判