Mrs. GREEN APPLE大森元貴「壊れちゃってもしょうがないから、ゆっくり休んで！」家事にバイト、学業…休みなく働く兄を案ずるリスナーからのメッセージに応える

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。1月27日(月)の放送では、生徒(リスナー)から届いたメッセージを紹介しました。(※この日は藤澤がお休みのため、大森と若井の2人でお届けしました)僕はお兄ちゃんと2人暮らしをしています。お兄ちゃんは大学生で、勉強だけでも忙しいはずなのに、家事の大半はお兄ちゃんがやっています。それだけでなく、バイトにも行っています。なのに、いつでも勉強を教えてくれたり、ミセスLOCKS!がある日は夜更かしを許してくれたり、いつでも僕の相手をしてくれます。僕は、お兄ちゃんが家事をしていると「手伝う!」と言うのですが、「大丈夫だぞ!」と軽く返されてしまいます。「休んだら?」と言っても「大丈夫」の一点張りで聞いてくれません。そこで、ミセス先生からお兄ちゃんに「休んでいい」ということを言ってやってください! お兄ちゃんはミセス先生が大好きなので、休んでくれるはずです。どうかお願いします!(14歳)大森:もう、「ビターバカンス」をお兄ちゃんに聴かせてください! お兄ちゃん、休んでくれ!若井:いいやつすぎだろ! お兄ちゃん!大森:弟もいいやつすぎだろう!若井:きっとお兄ちゃんは強いんだよね。弟を守んなきゃというかね。その気持ちもわかるけど、でもお兄ちゃんがそこで無理をしすぎると……。大森:お兄ちゃんが壊れちゃってもしょうがないから、ゆっくり休んでください。若井:たまには弟にも頼ったりするといいんじゃないかな?大森:いつもありがとな、お兄ちゃん!番組では他にも、思春期の娘を持つ父親からメッセージを紹介する場面もありました。