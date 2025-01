乃木坂46賀喜遥香「憧れの人と一緒にアイドルができて…」卒業する先輩・与田祐希との思い出を語る

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」(毎週木曜23:08頃~)。1月23日(木)の放送では、卒業を発表した3期生・与田祐希さんについて語りました。賀喜:先輩で3期生の与田祐希さんが、2月22日(土)と23日(日)に福岡県・みずほPayPayドーム福岡でおこなわれる卒業コンサートをもって、乃木坂46を卒業することを発表されました。私からしたら……っていうか後輩みんなですけど、与田さんがいらっしゃる乃木坂46に憧れて加入してきて。私も乃木坂46に入って6年ぐらいですけど、6年間ずっと与田さんと一緒に活動できて、憧れて入ってきた身からしたらものすごくうれしかったです。たしか「ごめんねFingers crossed」からかな? シングルの立ち位置で与田さんとシンメになることが増えたり、私が初めてセンターをやらせていただいたシングル「君に叱られた」では、隣に与田さんがいてくださったり、立ち位置が近くなることが多くなっていったんですよ。結構隣に並ぶことも多くて「デコボコだね~」みたいな(笑)。私は身長が高いから、与田さんが隣にいらっしゃると「フン! フン! ちょっとでも高く見せないと!」って言って背伸びをするんですよ(笑)。それがかわいくて♡ 写真を撮るときは、私もちょっとしゃがんだりして。お仕事を一緒にさせていただくことも多かったし、与田さんってすごく優しくて話しやすいというか、何でも受け入れてくださるから、しゃべっていて安心します。賀喜:乃木坂46として6年間活動してみて、“卒業”って私たちメンバーやスタッフさん、ファンの方からすると、とっても寂しいことだけど(卒業するメンバーにとっては)いいことっていうか。これから先、与田さんの人生は長いわけで、もっといろんなことに挑戦するんだろうなって思うし、その姿を見ていたいし、応援したいなって思うので、笑顔で見送りたいなって思います!どういうライブになるんだろう? 与田さんらしいライブになるんだろうな~。あと、卒業コンサートのロゴに与田さんが描いたヤギのイラストがあって、それがめちゃめちゃかわいいんです♡ それを見ても“与田さんらしいな”って思いますし、3期生さんに憧れて加入してきた子も多いから、(最後まで)与田さんのアイドル姿を目に焼きつけたいなって思います。憧れの人と一緒にアイドルができてうれしかったです!まだあと1ヵ月くらいあるので、私たちもそうですけど、ファンの皆さんも与田さんとの思い出をたくさん作りましょうね!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/