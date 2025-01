Mrs. GREEN APPLE大森元貴「幅広い全世代の方に聴いていただけるように段々となってきまして…」74歳の祖母がミセスファンになったというリスナーからのメッセージに感謝

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。1月27日(月)の放送では、生徒(リスナー)から届いたメッセージを紹介しました。(※この日は藤澤がお休みのため、大森と若井の2人でお届けしました)今年74歳になる僕の祖母が、昨年末の「第66回日本レコード大賞」と「第75回NHK紅白歌合戦」を観ました。それからなんと、ミセスのファンクラブ「Ringo Jam」に入会しました! ミセス先生の音楽は幅広い世代の心に刺さると実感しました。今年はデビュー10周年「MAGICAL 10 YEARS」ということで、祖母と一緒にライブに行けたら良いなと思います!(17歳)大森:嬉しいなぁ~! ありがたいことに、本当に幅広い全世代の方に聴いていただけるように段々となってきて。僕らもライブをしながらとても感じています。ぜひ、おばあちゃんと一緒にライブに来ていただいたらなと思っております。僕たちも頑張ります! ぜひいつか遊びに来てください!若井:遊びに来てください!番組では他にも、受験生の子を持つ父親からのメッセージを紹介する場面もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/