タカラトミーアーツは、「ガチャ」(カプセルトイ)より「Blythe ミニチュアパッケージコレクション 2000年~2010年代」を2025年2月に発売する。全5種で各300円。

「Blythe ミニチュアパッケージコレクション 2000年~2010年代」は、ファッション感度の高いフォトジェニックなドール、「ブライス」のミニチュアパッケージコレクション。日本でのムームのきっかけとなった2000年代初期のブライスがメインでセレクトされており、全種類集めたくなるかわいさだ。中身のブライスは印刷で再現されています。サイズは約5.2cm。

ラインナップは「2001年 Blythe Mondrian」「2002年 Blythe Skate date」「2006年 Blythe Rosy Red Encore」「2006年 Blythe Piccadilly Dolly Encore」「2007年 Blythe Enchanted petal」の全5種。

(c)BLYTHE and HASBRO and all related trademarks and logos are trademarks of Hasbro. Inc. (c)2025 Hasbro.