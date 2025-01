SEVENTEEN・DINO「たくさんの生徒のみなさんが応援してくれていて…」ワールドツアーの日本公演の裏話を明かす

“セブチ”の愛称で親しまれている韓国発の13人組ボーイズグループ・SEVENTEEN(セブンティーン)のDINO(ディノ)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! SEVENTEEN LOCKS!」(毎月第2週目 月曜~木曜22:15頃~放送)。

1月14日(火)の放送では、生徒(リスナー)から届いたメッセージを紹介。2024年に愛知・東京・大阪・福岡の全国4都市・10公演をおこなったSEVENTEENのワールドツアーの日本公演「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN JAPAN」を振り返りました。

DINO: 2024年に愛知・東京・大阪・福岡のドームで「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN JAPAN」をおこないました。まずは番組に届いたメッセージを紹介します!

<リスナーからのメッセージ>

日本でのドームツアーおつかれさまでした! 私は名古屋と大阪の4日間ライブに行きましたが、毎日違った輝きを見せてくれたDINO先生にとても感動しました。SCHOOL OF LOCK!の挨拶をライブ中にしていたのも、とてもかわいかったです!

ドームという、とても大きな会場で曲を披露しているDINO先生は私のなかで一番キラキラ輝くアイドルです。これからもずっと応援しています!(18歳)

<DINOからのメッセージ>

DINO:遊びに来てくれてありがとう! SCHOOL OF LOCK!を1年授業しているので「コンサートでお披露目しないと」と思ったんですね。僕がみなさんからの反応が直接わかるときはコンサートしかないので、SCHOOL OF LOCK!を聴いている生徒(リスナー)がいるかなと思って気になったんですね。たくさんの生徒(リスナー)のみなさんが応援してくれていて、聴いてくれているとわかって嬉しかったです。コンサートに来てくれて本当にありがとう。これからもSCHOOL OF LOCK!でたくさん会いましょう。

