Mrs. GREEN APPLE大森元貴「何回も聴きまくっていますか？」「観まくっていますか!?」新曲『ダーリン』MV撮影裏話を語る

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。1月20日(月)の放送は、1月20日(月)に配信リリースされた新曲「ダーリン」のMV(ミュージックビデオ)撮影裏話などについて語りました。(※この日は藤澤が体調不良のため、大森と若井の2人でお届けしました)大森:今日から(1月20日)僕たちの新曲「ダーリン」の配信がスタートしました~! 日付が変わった瞬間にリリースされました。もう聴きまくっていますか!? 何回も聴きまくっていますか!?若井:聴いてるよね!?大森:そして配信と併せまして、ミュージックビデオも公開となっております! 先ほど21時から公開っていう。観まくっていますか!?若井:どうですか!? 観ていますか!?大森:いいMVだよね!若井:そうだよ~!若井:あれ、すっっっごい寒いんだよ!大森:俺、ロンT1枚なんだぜ?若井:そうだね(笑)。大森:びっくりしたよ(笑)。でも楽しかった! すごく良かったのが、夜通し撮って、朝帰って。少しして、日付が変わったかな? みたいな、ちょっと記憶が曖昧なんだけど、そんな感じでディズニーコラボ(※)の収録に行って。(※)NHK「第75回NHK紅白歌合戦」の特別企画「ディズニーファンタジーメドレー」で、東京ディズニーシーの新テーマポートにてLE SSERAFIM(ルセラフィム)のSAKURA(サクラ)さんとディズニー映画「塔の上のラプンツェル」の「輝く未来」を歌唱若井:マジか!? 紅白のだ! すごいスケジューリングじゃない!?大森:だからあの……すごかったの(笑)。若井:(笑)。大森:楽しかった~!若井:もうみんな早速聴いたり、観たりしてくれてるかもしれないですけども、感想もぜひ聞かせてくださいね!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/