Mrs. GREEN APPLE若井滉斗「自信をしっかり持って頑張って！」大学入学共通テスト直前の受験生を応援

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。1月13日(月・祝)の放送では、大学入学共通テストを控える生徒(リスナー)を応援しました。私は今、高校3年生で共通テストを控えています。第一志望の合格ラインまでは程遠く、何度も志望校を落とすことを考え、何度も夢を諦めそうになりました。そんなとき、ミセス先生の曲に出会い、背中を押され、私は第一志望の大学を目指すと決断することができました。ですが、そこからの道のりはとてもしんどく、日々諦めそうになり、思うようにいかない毎日がすごく嫌になりました。だけど、登下校や勉強の休憩時間にミセス先生の曲を聴くことで頑張ることができました。特に最近は「Doodle」の「喜びを武器に楯突くんだ 負けるな! 今日も気張ってゆくんだ 君には絶対報われる価値があるんだ」と言う歌詞がとっても好きで、心の支えになっています。まだまだ不安はたくさんありますが、ミセス先生の曲をお守りに、今まで積み上げてきたものを全部出し切れるよう、全力を尽くしてきます。(18歳)若井:嬉しい!大森:いい歌詞だよね!若井:「君には絶対報われる価値があるんだ」ていうのは、どんな結果であろうとも自分が頑張ってきたことが絶対価値になるというかね。大森:そう! みんなね、断片的に切り取って一喜一憂しすぎなんですよ。だからもっと引きで見て「私は価値があるだろう」と。別に歌詞にしてる時点で僕は「こんな当たり前のことはないだろう」ってぐらいの気持ちでいるんだよね。若井:なるほど! 第一志望に程遠かったけど「絶対ここに合格する」って決めた意志はすごく素晴らしいと思う。この自信をしっかり持って、頑張ってほしいなと思います!大森:頑張ってください!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/