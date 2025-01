[Alexandros]川上洋平「自分が決めた選択が正しい」「それが正解です」地元の国公立大学を受験するリスナーにエール

“ラジオの中の学校”、TOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。1月16日(木)の放送は、「大学入学共通テスト直前! SCHOOL OF LOCK! 応援部 宣言メイトスペシャル supported by カロリーメイト」を実施。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)こと“こもり顧問”と、水曜~金曜を担当するアンジー教頭こと“アンジー副顧問”、さらにスペシャルゲスト講師として、ロックバンド・[Alexandros]の川上洋平さんを迎えて、大学入学共通テスト直前の受験生と電話とつないで全力で応援しました。この記事では、「自分の夢のために悩み抜いて決めた地元の国公立大学に合格する!」という想いを“宣言”したリスナーとのやり取りを紹介します。――大学入学共通テスト(1月18日(土)、19日(日))まであとわずか。「SCHOOL OF LOCK!」では開校した2005年から毎年、“少しでも受験生の力になりたい”という想いから、この時期にスペシャル授業(放送)をおこなっています。この日は、“進路室の大王”として5年半にわたり「アレキサンドLOCKS!」(2015年10月~2021年3月)を担当してくれていた“川上洋平先生”とともに受験生にエールを送りました。こもり校長:それでは、“宣言”を聞かせてもらってもいいかな?リスナー:周りから上を目指すことを勧められたけど、自分の夢のために悩みぬいて地元の国公立を受けることに決めました!こもり校長:その大学に行きたい理由は?リスナー:将来は地元のラジオ局で働きたいという夢があります。地元を活性化させるための研究をすれば、就職活動で活かせるかなと思いました。こもり校長:ラジオの仕事がしたいと思ったのはいつ頃から?リスナー:親の影響で中学生ぐらいからラジオを聴いていて、「SCHOOL OF LOCK!」も同じぐらいの時期に出会いました。地元のラジオでパーソナリティさんから温かい言葉を届けてもらって助けられたことがけっこうあって、自分もリスナーさんを明るい気持ちにしたいなと思うようになりました。こもり校長:なるほどね。中学生ぐらいからってことは「アレキサンドLOCKS!」も聴いていたんじゃない?リスナー:聴いてました!川上先生:嬉しい。先生ってやっておくものですね!こもり校長:今、何か不安はある?リスナー:周りや学校の先生から「もっと上を目指してほしい」と言われていて……。こもり校長:周りの思いを汲み取れていない、と感じるのがつらい?リスナー:そうですね。あとは、本当にこの選択でいいのかと感じることがあります。川上先生:地元に残るって言っているけど、東京に行きたい思いもあるということですか?リスナー:都会でいろんなことを学んでから地元に戻るのもアリかなと思っています。川上先生:今は地元の学校に行くっていう気持ちは固まった?リスナー:悩んだ結果、残ることを決めました。川上先生:自分が決めたのだったら、それが正解です。こもり校長:それでは、カロリーメイトにメッセージを書いてもらいます! それでは読み上げてください!川上先生: あなたが自分で決めたのなら、やるしかないです!こもり校長:メッセージに込められた意味を教えていただけますか?川上先生:自分のなかに不安があるなかで、決めないといけないときってあると思います。決めたら、嘘でもいいから「私にはこれしかないんだ」と信じたほうがいいと思います。そうすると段々とそれが本当になってくるから。自分で作った選択が正しいと思いますよ。こもり校長:あらためて今の気持ちを聞かせてもらってもいい?リスナー:自分の将来の夢を叶えるために、自分で決めたことをやりぬきます!こもり校長:自分を信じろ! いけるぞ!番組ではほかにも、「高校1年のときから一途に目指してきた志望校に合格したい」「学年ビリだけど青山学院大学文学部合格を目指したい」「受験勉強ブランクを乗り越えて志望校に合格したい」などの想いを“宣言”するリスナーと電話を繋ぎ、川上先生がエールを送る場面もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/