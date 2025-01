Saucy Dog石原「サンボマスターに関しては、裏で泣いていたからね」5ヶ月連続対バン企画を振り返る

3人組ロックバンド「Saucy Dog(サウシードッグ)」の石原慎也(Vo/Gt)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」(毎週火曜 23:08頃〜)。1月7日(火)の放送では、Saucy Dogのベース・秋澤和貴さんがゲストに登場。2024年のSaucy Dogの活動を振り返り、「Saucy Dog 5ヶ月連続対バン企画 “こいこい”」について語りました。石原:2024年は4月~9月にかけて、長い夏フェス期間でしたね。13本、最多出場らしいですよ!? 夏フェスでいうと。秋澤:気持ち的にはもっと出てるのかな?と思ってた。石原:ほんとにそう。10月から5ヵ月連続対バン企画“こいこい”が始まりまして、最初はKANA-BOON(札幌)からね。2回目はサンボマスター(大阪)、3回目はハルカミライ(福岡)、今月(1月29日(水)、30日(木))はMy Hair is Bad(名古屋)です。秋澤:プライベートの交流とかはあるんですけど、実はMy Hair is Badとの対バンは初めてで。だから、また何かミラクルなことが起きそうな予感がしていて。石原:やっぱこの対バン企画自体がさ、俺たちが大好きなバンド、1回対バンしてみたいバンドとか、そういう方々を呼ばせてもらってるじゃん。だから、新しい発見がすごく多い。「前見たときより、もっとかっこよくなってるやん!」って人たちばっかりじゃん。秋澤:ほんとにそう。今んところ全バンドくらってますからね。石原:くらってるね。サンボマスターに関しては、(サンボのライブを観て)裏で泣いていたからね。「もうこれでいいやん!」みたいなことを言いながら(Saucyの出番になって)出たけど(笑)。いや~、でも俺らのライブも負けてませんでしたね!秋澤:そうですね。やっぱり対バンツアーしたら気が引き締まるというか。改めて自分たちのバンドのスタンスを見つめ直すきっかけになっているなと思います。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/