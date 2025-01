乃木坂46井上和「今年20歳になるということで…」2025年の目標を書き初めで発表

乃木坂46の井上和(いのうえ・なぎ)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」(毎月1週目の月曜~木曜 22:15頃~)。1月6日(月)の放送では、「SCHOOL OF LOCK!」の恒例行事“書き初め”をおこないました。井上:今回は「SCHOOL OF LOCK!」の恒例行事“書き初め”を書こうと思います! 私が書き初めをしているあいだ、生徒の皆さんは、この曲を聴いて待っていてください! 乃木坂46で「車道側」。――ここで「車道側」(乃木坂46)をオンエア♪井上:できましたー! 私が書いた目標は「成」です! 今年20歳になるということで“しっかりした成人になりたいな”と思うし、乃木坂46に加入して4年目になるので……ちゃんとした人になりたいなというか(笑)。いろんなことを成功させたいし、素敵な人になりたいし、その1歩を作れるような成人になれたらいいなと思いまして、この字を書きました! あと、グループ内で成人する筒井あやめちゃんと私の絵も添えて書かせていただきました~。今かかっていた楽曲「車道側」は、あやめちゃんのセンター曲ということで選ばせていただきまして、すごく好きな同い年の先輩です! また仲良くなれたらいいなと思います!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/