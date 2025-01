のんが高校生に、青春爆走スプリングソング「春よ受けて立つ」アー写公開

俳優・アーティストのんが、新曲「春よ受けて立つ」を1月25日(土)に配信、MVを公開することを発表した。

【ライブ写真】のん、仙台でのライブの様子(全14枚)

「春よ受けて立つ」は、ライブでも披露されていた、のん作詞・ひぐちけい作曲・編曲の人気曲であり、ファンからの音源化のリクエストが多数寄せられていた楽曲。揺れる季節・春に背中を押す応援ロックアンセムとなっている。

MVではのんが学生バンドに扮して、最後の卒業公演というシチュエーションで視聴者を青春の世界に誘う。爽快なロックサウンドで、春の葛藤や希望を叫ぶのんの爆発力を存分に捉えたMVは、春の始まりにぴったりのエネルギッシュな映像に仕上がっている。本MVは青春のきらめきを捉えるのに定評がある軍司拓実氏が監督した。

さらに本楽曲のジャケット写真では、のんが制服姿で登場。舞い散る桜の中でのんが自由と希望を象徴するポージングが印象的で、写真はのん2025カレンダー「moment」も撮影した北浦敦子氏が撮影した。

音源は1月25(土)0時より各種ストリーミングサイトにて配信開始、MVは1月25日(土)20時にのんofficial YouTubeにてプレミア配信される。

また、2025年2月9日(日)にZepp Hanedaにて開催される、のん初のバレンタインライブ「NON Valentine Live 2025 "bitter is better"」のチケット一般発売が本日より開始している。

■のんコメント

ライブで育てていけたらいいよねとひぐちけいと話していて、昨年の春のライブでおろした曲。リリースには時間をかけてきた。

やっと納得のいく音源が完成して、最高に爽やかで美しいMVと一緒に送り出します。

多幸感。青春ってものの正体を知るには外側から飛び込んでいく必要があったのか。そんな風に気付けた、青春爆走スプリングソングです。

ぜひ待っててね!

<ライブ情報>

NON Valentine Live 2025 "bitter is better"

2025年2月9日(日) Zepp Haneda

OPEN 17:00 / START 18:00

チケット券種:

1F指定席 ¥8000(税込/1D代別)

2F指定席 ¥7000(税込/1D代別)

U25割 ¥4000(税込/1D代別)

※当日券販売時は¥500アップ

※U25割は1F指定席のみ

一般発売日:1/11(土)10:00〜

<e+>

https://eplus.jp/non/

https://w.pia.jp/t/non-t25/

<ローソン>

https://l-tike.com/non/

Lコード73218

主催:KAIWA(RE)CORD

企画・制作:KAIWA(RE)CORD / クリエイティブマンプロダクション

問い合わせ:クリエイティブマン 03-3499-6669 月・水・金 12:00~16:00

※ドリンク代別途必要

※未就学児入場不可/7歳以上有料

※公演当日は、収録を行う可能性があります。お客様がカメラに写り込む事があるかもしれませんので、予めご了承ください

※延期・中止の場合以外、チケットの払戻は行いません。

≪U25チケット注意事項≫

当日ご年齢が確認できる公的な身分証明書をお持ちください。 当日に25歳以下であることが確認できない場合は、定価との差額を頂戴いたします。