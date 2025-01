Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架「ちょっと最近は『勉強したいな』っていう気持ちが…」2025年の目標は？

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。1月6日(月)の放送では、毎年恒例の書き初めを披露。この記事では藤澤の書き初めについて語り合ったパートを紹介します。大森:みなさん、あけまして……全員:おめでとうございます!大森:2025年になりました~! よろしくお願いします! 僕らの「あけおめスタンプ2025」も使ってくれてますか?若井:あれ、いいよね!藤澤:ボイス付き!若井:このスタンプのために録り下ろしましたからね!大森:りょうちゃんの「ハハァ!」って笑ってるのが好きですね~。藤澤:ああ、そう(笑)! ありがとうございます!

【🍏「あけおめスタンプ2025」発売開始🎍】

Mrs. GREEN APPLE初のボイス付きLINEスタンプ「あけおめスタンプ2025」が本日より発売開始いたしました!

お正月に使えるスタンプはもちろん、日常で使えるスタンプも!

ぜひチェックしてください👀✨

⁡https://t.co/TCaWEHL2Ey

⁡#MrsGREENAPPLE pic.twitter.com/X70UIADjhU

— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) December 26, 2024大森:そして昨日(1月5日)に、「さんま・玉緒のお年玉!あんたの夢をかなえたろかSP」に出ました! ありがとうございました!

TBS系『さんま・玉緒のお年玉!あんたの夢をかなえたろか30周年SP』

ご覧いただいた皆さま、ありがとうございました!

しべちゃ4人組と素敵な思い出を作ることができました🥲

心温まる『ケセラセラ』の合唱も感動ものでしたね🎶

見逃し配信でも、ぜひお楽しみください✨

▼TVer 見逃し配信… pic.twitter.com/D2oY1qLoes

— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) January 5, 2025大森:そして、2025年1発目の「ミセスLOCKS!」ということで早速ですけども、僕たちも書き初めを書いてきました!藤澤:いきます!「SCHOOL OF LOCK!」毎年恒例の書き初め! 僕、藤澤涼架が書いたのはこちら!藤澤:「学」! ちょっと最近は勉強したいなっていう気持ちが……。若井:それ、ずっと言ってるって(笑)!藤澤:言ってます(笑)? 年始はそういう気持ちになるんだよね、やっぱり!大森:学びたいっていうね! 今年どれだけ自分が成長できるんだろうっていうね!藤澤:そう!大森:じゃあ俺らが決めちゃおう、何を学ぶか!藤澤:いや、ちょっと待って! めっちゃこわいな(笑)!若井:元貴のが一番怖いからね(笑)!大森:じゃあ、今日は若井にするよ!若井:やっぱり、最終的にはミセスに活かされるようなことを学びたいでしょ? だから、乗馬とかね。藤澤:かっこいいね! たしかに!大森:たしかにいい気がする! ちなみに俺はアーチェリーって言おうと思ってた!若井:オリンピック競技にもありますからね!番組では他にも、大森と若井の書初めを発表する場面もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/