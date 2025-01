宮世琉弥「自分の“美”を大切にして生きてほしい」リスナーへ贈ったメッセージ

俳優、シンガーソングライターの宮世琉弥(みやせ・りゅうび)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 宮世LOCKS!」(毎週水曜23:08頃~)。2025年1月1日(水・祝)の放送では、SCHOOL OF LOCK!の恒例授業(放送)である“書き初め”に挑戦。リスナーにメッセージを届けました。宮世:今夜の授業ですが、せっかくこの教室に書道セットが置いてあるので、色紙にさまざまな文字や絵を書いていこうと思います!僕の担当教科は美術ですし、書道も芸術という意味では同じくくりですから。まず1個目は、美術にまつわることについて書いていきたいなと思います!みなさんにも言いたいことなんですけども、「自分の美を大切に」です。人それぞれ美学ってあるじゃないですか。僕の担当教科の美術の授業でも、みんなが思う美をいっぱい紹介してくれていますよね。僕が去年1年通して思ったのは、自分の美を本当に大切にして生きてほしいなってことです。細かい話ですけど、新しいことを始めるときは、“何のためにやっているのか”を絶対に決めておいたほうがいいです。それを決めずに新しいことを始めてしまうと、途中で何のためにやっているのか探すことになり、負け戦になっちゃうと思います。しっかりと、自分が今何のためにやっているのかを決めて取り組んでいきましょう!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/