Mrs. GREEN APPL 大森元貴「曲を作る機会を与えてくださることは、本当にうれしいことです」2024年を振り返る

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!!(毎週月曜 23:08頃〜)。2024年12月30日(月)の放送は「2024年を振り返ろう! !と題して、2024年の1年間の活動を振り返りました。この記事では、2024年5月以降の活動を振り返ったパートを紹介します。(※2024年12月30日放送当時の内容です)●5月16日 Mrs. GREEN APPLE×リヴリーアイランドコラボ●5月21日 「Mrs. TAIBAN LIVE 2024!開催 DAY1 乃木坂46と対バン(ミセスLOCKS!と乃木坂LOCKS!コラボ授業)●5月22日 「Mrs. TAIBAN LIVE 2024!開催 DAY2 キタニタツヤ・imaseと対バン●6月04日「bubble」が日本に上陸。日本のバンド第一号として、Mrs. GREEN APPLE のサービスがスタート。大森:『リヴリーアイランド』(※アバターアプリ)とのコラボがあったり、対バンライブもありましたし。『bubble』(※韓国発のファンコミュニケーションアプリ)が始まったり……●7月20日 「ゼンジン未到とヴェルトラウム ~銘銘編~」横浜スタジアム公演 DAY1●7月21日 「ゼンジン未到とヴェルトラウム ~銘銘編~」横浜スタジアム公演 DAY2大森:あとスタジアムツアー『ゼンジン』が夏にあって!若井:そうですよ……!●8月04日 大森元貴 『忍者戦隊カクレンジャー』30年ぶりの新作「第三部・中年奮闘編」に「吾郎役」としてゲスト出演藤澤:新時代妖怪……!大森:(笑)……もうさ、マジでさ、馬鹿にすんなよ~(笑)!若井:ちがうよ! 逆に馬鹿にしてたらこんなに覚えてないから!! それだけ印象に残っていると(笑)。大森:でも本当にすごい良い経験でした! ありがとうございました~!

— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) December 24, 2024●8月09日 Honda「FREED」CMソング「familie」リリース(5ヵ月リリース連続第五弾)。●9月20日 藤澤涼架「ドン!ドン!りょっピー!」にて大分県を訪問。●9月21日 藤澤涼架「ドン!ドン!りょっピー!」にて島根県を訪問。大森:……で、「ドン!ドン!りょっピー!」(※)もあり……※「ドン!ドン!りょっピー!」……ミセスが単独ライブで訪れたことのない土地をメンバーの藤澤が訪問し、PR活動をおこなうオフィシャルFC(ファンクラブ)連動企画藤澤:そうですね!●09月08日 ニューヨークで開催された「トミーヒルフィガー!2025春夏コレクションショーに参加。若井:あとニューヨークにも行きましたね!大森:行きましたね~! 楽しかったです! でもそう思うと、がーって続いてるんですね~! ってなると次は『Harmony』とかになるわけですよね?●10月05日 神奈川・Kアリーナ横浜にて定期公演「Mrs. GREEN APPLE on "Harmony"!開幕。(全10公演)若井:うわ~! すごくないか!?大森:もう本当にあっちゅう間でしたねー! なんか、どうですか?印象深かったのとかありますか!?藤澤:元貴がCMに出てるっていうのは、すごい新鮮だったな~!若井:『青と夏』で!●05月07日 大森元貴 キリンビール「淡麗グリーンラベル!」新CM出演。「青と夏」アコースティックバージョンが起用。大森:ニュージーランドに行ったわ~!藤澤:感動した!若井:「元貴がCMに出てるよ!!」ってね!大森:ありがとうございます!若井:良かったよね~!大森:あとは……!?若井:でも、やっぱり、ちょっとホヤホヤだけど、韓国は印象的ですね! 2024年(僕は韓国に)2回行ってますからね! 2回行けているっていうのが、やっぱりうれしいんですよ!大森:1回目行った時と2回目行った時、自分の韓国語の上達具合ってどうだった!?若井:全然違ったね! やっぱり1回韓国に実際行ってみて、ネイティブの方、現地の方の話す韓国語って「こういう感じなんだ!」とか、実際にYouTube番組とかにも出演させていただいて「難しい」と思ったので、別の壁ができたというか。それを踏まえて、また改めて勉強し直して、12月に再び行けて。大森:若井だけで、通訳ついていなかったですからね。すごいよ!藤澤:そうよ!若井:だから、それが1つ花開いてよかったなっていうのが、僕はハイライトでありますかね~!大森:あとは、ローソンのコラボとか!若井:あと、2024年はたくさん曲をリリースさせていただきましたからね~! 大森先生、おつかれさまですよ! マジで!!大森:いやいや、あなたたちもすごいよ! みんなよくやった!!若井:本当にどれだけの曲をリリースさせていただいたことか。大森:光栄ですよ! 曲を作る機会を与えてくださるっていうのは本当にうれしい!!若井:もれなくたくさん活動させていただきましたね! ライブもたくさんやりましたし!大森:うれしかったね~!!若井:本当にたくさんの JAM’S(※ミセスファンの呼称)に会えてうれしかったですよ!大森:2025年はどうなるわけ~!?若井:10周年なんだから! 2024年は、この番組「ミセス LOCKS!」も、たくさんありましたしね! 1年かけて数々のドラマが生まれました。大森:そして2025年もたくさんいろいろしていきたいですし、生徒(※リスナー)のみんなにも、JAM’Sにも会いに行けたらいいなと思っております! 引き続き楽しんでいきましょう!若井:よろしくねー!藤澤:いつもありがとうございます!番組では他にも、2024年1月~4月の活動を振り返る場面もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/