乃木坂46賀喜遥香「髪型が一緒になったときに写真を撮ったり…」最近“距離が縮まった”と感じた先輩メンバーとは？

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」(毎週木曜23:08頃~)。12月19日(木)の放送では、生徒(リスナー)から寄せられたメッセージを紹介。ここでは、12月11日(水)にリリースされた37枚目シングル「歩道橋」に収録されている楽曲「世界一のダイヤモンド」について語りました。賀喜:今回は、37枚目シングル「歩道橋」の収録楽曲のなかから、私が参加しているユニット曲「世界一のダイヤモンド」についてお話をしていこうと思います! この楽曲に参加しているメンバーが、先輩の梅澤美波さんと後輩の菅原咲月ちゃん、池田瑛紗ちゃん、そして私、賀喜遥香の4人です。最初“この4人でユニットを組みます。こういう曲です”っていう感じで歌詞が届いたんですけど、そこに「世界一のダイヤモンド(おしゃれユニット)」って書いてあって“あっ、おしゃれユニットなんだ”って(笑)。 でもそれは、おしゃれなユニットにしたいのか、おしゃれなメンバーが選ばれたのか……まぁ、おしゃれなメンバーだと思っとこ(笑)!それで、曲を聴いてみたら、もう……おしゃれでした(笑)! だけど、ただ単におしゃれなだけじゃなくて、 “世界一のダイヤモンドみたいになれ!”“羨むようなダイヤモンドになれ!”って、めちゃめちゃメッセージ性のある強い歌詞で元気が出ますし……私がアイドルをやるにあたって“自分の個性ってなんだろう?”“別に私じゃなくてもいいのかもしれない”って考えることが多かったなって思うんですよ、乃木坂46って素敵なメンバーがいっぱいいるから。そのなかで“自分の秀でたものって何だろう?”って(加入してからの)6年間で悩むことが多かったから、このユニットのメンバーに選んでいただけてうれしかったですし、私がそういうことでいろいろ考えてきたからこそ、この楽曲にはファンの方々とかに私が伝えたい気持ちがいっぱい込められている、私が伝えたいことがいっぱいある! と思ってうれしかったです。あと、今回のシングルでは梅澤美波さんと一緒に活動することが多いんですよね。「歩道橋」では、美波さんと立ち位置がシンメで歌割りが同じだったり、(私が参加している)もう1つのカップリング曲「雪が降る日にまた会おう」でも美波さんと同じ歌割りで、「世界一のダイヤモンド」も一緒に歌うところが多かったり、一緒に手を合わせる振り付けが多かったりして。今まであまりなかったんです。美波さんも私も身長が高いから“シンメになることが多そうだな”と思っていたんですけど、意外となくて。だから、美波さんと髪型が一緒になったときに「え! うれしい♡」って言って写真を撮ったりしたのもうれしかったですし、距離が縮まった気がしました!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/