チーム安部礼司の“仙台出張”にリスナー大集合！ 仙台市勾当台公園市民広場で生ラジオドラマの公開収録を実施

TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局フルネットで放送中の、平均的なサラリーマンの日常を描いたラジオドラマ番組「NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~」(毎週日曜17:00~17:55放送)。この記事では、12月15日(日)に宮城県・仙台市でおこなわれた生ラジオドラマの公開収録イベント「チーム安部礼司の大出張2024 in 仙台 ~光のページェントと安部礼司~」の模様をお届けします。ごくごく普通で平均的なサラリーマンの日常を描いたラジオドラマ「NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~」。東京・神田神保町の中堅企業「大日本ジェネラル」に勤めるサラリーマンの安部礼司が、トレンドの荒波に揉まれる姿と、それでも前向きに生きる姿を描いた勇気と成長のコメディドラマです。チーム安部礼司が仙台を訪れるのは、2016年以来8年ぶり。肌寒く、途中、雨もちらつく中ではありましたが、今回の公開収録イベントの会場である宮城県仙台市・勾当台公園市民広場を3,000人を超える安部礼司リスナーが埋め尽くしました。今回の出張イベントには、安部礼司、安部優、飯野平太、大場嘉門、大野マジカ・アメージングが登場。ステージで展開された仙台にも関連したストーリーに、リスナーは真剣に聴き入っていました。イベントのほっこり温まるホットドリンク(数量限定)や、クリスマスカードの配布、物販には行列ができ、1日を通して賑わいました。また、ラジオドラマの後におこなった名刺お渡し会では、キャストを目の前に感動して涙する方も。参加リスナーの番組への熱量の高さがあふれるイベントになりました。この生ラジオドラマの模様は、デジタル音楽配信サービス「Spotify」ほか各種音声プラットフォームで配信中です。<イベント概要>イベント名:「チーム安部礼司の大出張2024 in 仙台 ~光のページェントと安部礼司~」開催日時:2024年12月15日(日)(※現在は終了しています)場所:仙台市勾当台公園市民広場イベント内容:チーム安部礼司による生ラジオドラマ(ステージ観覧自由・無料)、グッズ販売、ステッカー配布、車両展示を実施出演:安部礼司、安部優、飯野平太、大場嘉門、大野マジカ・アメージング<番組概要>番組名:NISSAN あ、安部礼司 ~BEYOND THE AVERAGE~放送日時:毎週日曜 17:00~17:55