世界的なスポーツの祭典、オリンピック・パラリンピックで注目を集めるのはアスリートたちだが、その活躍と大会の盛り上がりを支えたのがボランティアだ。競技の運営だけでなく、街中での会場や観光案内、関係者の移動時の車のドライバーなど様々な場面で活動し、大会に不可欠な存在となっている。今夏行われたパリ2024オリンピック・パラリンピックでも、世界中から集まった4万人(募集時の人数)のボランティアが活動した。

パリ2024大会のボランティアには、日本からも参加した人々がいる。その一人が松木沙智子さんだ。視覚に障がいがあり、不安を抱えながらもパリ2024大会でボランティアに挑戦した彼女は、どんな活動をし、何を感じたのか。お話を伺った。

「障がいを隠さなくてもいい」パラスポーツとの出会いからオリパラの世界へ 都内で取材に応じる松木さん。ボランティアウェアやグッズの一つひとつに思い出が詰まっている 撮影:パラサポWEB編集部

視覚に障がいがあると聞くと、白杖を思い浮かべる人は少なくないだろう。しかし、松木さんは、白杖を持って歩くことに長年抵抗があったと言う。松木さんは網膜色素変性症により、視野が狭くなり中心部分だけが見える状態。いわばラップの芯を覗いているような感じなのだが、全く見えないわけではないので、以前は白杖を持ち歩いていなかった。

「網膜色素変性症の進行が早くなった30代はじめ、障害者手帳を申請し、白杖を持つことを眼科医に勧められたんですが、抵抗がありました。白杖を持つということで、あの人は目が見えない人だと周りから思われるのが嫌だったし、障害者手帳を持つことで自分が障がい者だと認めてしまうような気がしてどちらも持つ事に抵抗がありました。でも、人や物にぶつかって怪我をしたりすることが増えたので、周囲の人に自分は目が見えないということが伝わった方が良いのかもしれないと思って、持つことにしたんです」(松木さん、以下同)

しかし、白杖=全盲の人というイメージが定着しているせいか、白杖を持った松木さんが何かを調べるためにスマホを見ていたりすると、“なぜ白杖をついているのにスマホを見ているのか”などと、心ない言葉をかけてくる人もいたのだそう。そんな経験もあって、松木さんは自分に障がいがあるということをなかなか受け入れられなかった。だが、障がいを隠さなくてもいい、障がいがあっても活き活きと生きることができると思わせてくれたのがパラリンピックだったのだと言う。

「ロンドンパラリンピックの時でした。水泳や柔道で自分と同じ病気の選手が活躍しているのを見たのがきっかけで、パラスポーツのことをもっと知りたい、自分の目で見てみたいと思うようになったんです」

自分をポジティブな気持ちにさせてくれたパラスポーツをきっかけに、オリンピック・パラリンピックへの憧れを抱き、東京2020オリンピックでは選手村の食堂で働く有償スタッフとして活動した。新型コロナウイルス感染症の影響下で開催された東京2020大会では交流も限られており、ひたすら配膳の業務をこなしたが、憧れていたオリンピックの場に身を置けただけで嬉しかったという。本来であればパラリンピック期間中も選手村で働く予定だったが、不運な怪我で叶わなかった。パラリンピックに対する思いが大きかっただけに「本当にショック」だった。

念願のボランティア! 選手村で目にした選手たちの笑顔 パラリンピックの選手村閉村日に挨拶に行った組織委員会のスタッフと共に。今もSNSでやり取りがあるんだとか

東京2020大会で目標を遂げられなかった松木さんは、パリ2024大会ではボランティアに申し込もうかと考えたが、視覚に障がいがあり語学にも自信がなく、ボランティアとして役目を果たせるだろうかと、大いに迷ったのだという。結局、締め切り当日に応募したところ、見事採用された。東京2020大会をきっかけにつながりができた、オリンピック・パラリンピックをはじめ、日頃からボランティア活動に親しんでいる仲間たちにも背中を押され、フランス語のオンライン授業などに誘ってもらい、準備は着々と進められた。

松木さんがいよいよパリへと旅立ったのは2024年7月7日。オリンピックに続いて、パラリンピックでもボランティアを行い、帰国は9月13日。約2ヶ月の間、ボランティアとしてはどのような活動をしたのだろうか。

「オリンピック期間の主な活動はボランティアのサポートで、選手団のサポートも兼務していました。ボランティアのサポートは、食事をするレストランへのチェックインや、日常の細々とした質問に答えることなどですね。その合間に、日本代表選手団のサポートなどもさせてもらっていました。空港から選手村に来られた選手を部屋まで案内したり、部屋の設備についてなど細かいリクエストに対応したり、さまざまな活動をしました」

たとえば、選手から“郵便局に行きたい”と言われれば、郵便局がどこにあるかを調べて教えたり、時には目的の場所に一緒に行ったりすることもあった。そういった選手たちが知りたがるような情報に関して事前にレクチャーなどはなかったため、ボランティアは全て自分たちで臨機応変に対応したのだという。

「パリでボランティアをして驚いたのは、“とにかくみんなで楽しもう!”という雰囲気があったことです。ボランティアの説明会でも、歌を歌ったり踊り出す人もいたりして、冗談も多くてすごく盛り上がるんです。“質問は?”と聞かれると、様子見する人は皆無で、どんな小さなことでも質問していいという空気。ボランティアの人たちからしてこういう雰囲気なので、大会も自ずと盛り上がっていくんだなと思いました」

松木さんはオリンピック期間の日本代表選手団サポートの経験から、パラリンピック期間は、当初のボランティアのサポートではなく、日本代表選手団のサポートを専任ですることになった。

「選手村の選手たちは、パラリンピックの時は特にそう感じたんですが、とても楽しそうに競技に向かっているんです。本当にここに来られたことが楽しくて仕方がないみたいに。前回がコロナ禍の中で行われた大会だったから特にそうなのかもしれないですが、皆さんの笑顔がとても印象的でした」

松木さんのパリ滞在は約2ヶ月。その間、どのように生活していたのだろうか。

「パリでは、日本人が経営しているゲストハウスが選手村の一駅先にあって、そこに滞在していました。そこから選手村に週5日通い、あとは近所のスーパーに行って食料品や日用品を買ったり。初めてのフランスで勝手もわからなかったし、外出には道のりの下調べが私の場合は大変なので、(業務がないときも)外食や買い物、観光などはあまりできませんでしたね」

パリは、日本のように目立つ点字ブロックもあまりなく(あったとしても目立たない色で、地面から剝がれていたりすることも)、地下鉄にもエスカレーターやエレベーターが見当たらず、白杖を持った人もほとんど見かけなかったそうだ。

「そういう環境面では日本の方がいいなと思ったんですが、人のサポートはとても良かったです。選手村に最初に入った日、白杖をついて歩いていたら、“何か手伝えることある?”と、何人もの人から声をかけられました。地下鉄を利用するときも、もちろん見知らぬ人が何人も声をかけてくれるんです。一見怖そうな人も席を譲ってくれたりして(笑)。エスカレーターやエレベーターがないから、たとえばベビーカーを押しているお母さんがいたら、周囲にいる知らない人同士で一緒に運ぶというのが当たり前なんです。日本ではなかなかないですよね。本当に驚きました」

憧れのボランティア、選手たちのサポートを通して見えた、スポーツを心から楽しむ様子。松木さんはパリでは本当に多くのものを得ることができたと語る。一方でうまくいかなかったこともあり、それが学びの機会にもなった。

「私は、障がいのある方のことはわかっているつもりだったんですが、選手村のボランティアをしてみて、全くわかっていなかったことに気づきました。車いすユーザーの方が車に乗る際のタイミング、どのようにサポートしたらいいかなど、視覚障がい以外の障がいのことを知らないがゆえに考えが至らず、うまくいかなかった場面がありました。また、夜間の活動のときなど(視覚に障がいがある)私自身もサポートが必要な場面もあり、周囲の人に心配をかけて申し訳ないと感じたこともありました。『「なんでもやります!』」ではなく、できることとできないことはどうしてもあるので、それを自分からしっかり伝えて、その上でどんな活動をするかをすり合わせられればよかったです。

また、ボランティアに対する考え方は国によってさまざまだと実感しました。日本では、“おもてなし”の精神が根付いており、細部にまで気配りをして1から10まで丁寧にサポートするのが特徴と感じます。一方で、フランスでは『楽しむこと』を大切にし、自分が楽しむことで周りも楽しくさせるというスタンスが強かったです。また、フランスのボランティアは、障がいのある方が自分でできることは本人に任せ、できない部分だけをサポートするという形で、1から10の中の一部を手助けするという考え方が主流でした。パリでの経験をきっかけにもっと勉強して、今後のいろいろなボランティア活動に活かしていきたいですね」

念願叶い、パリでのボランティアを終えた松木さん。テレビの画面を通して見ていたパリ2024オリンピック・パラリンピックとはまた違った一面を、松木さんのストーリーから感じることができた。パリ2024大会のボランティアへの応募は世界中から30万人以上の応募があったそうだが、それほどまでにたくさんの人々に熱意を抱かせるのは、やはりボランティアを通して、松木さんが得たようなかけがえのない経験や学びが得られるからなのだろう。ボランティアという取組がもつ可能性の大きさを感じさせられる。

ボランティアが活躍している場は日本にも多数ある。松木さんのようにボランティアに参加し素晴らしい経験を得た人々の存在は、さらに多くの人を惹きつけ、日本のボランティア文化の盛り上げにつながっていくのではないだろうか。

