BUDDiiS・SHOOT「ラジオならではの声だけの演技、役への入り方がおもしろかった」ラジオドラマ『安部礼司Z』出演を振り返る

TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局フルネットで放送中の、平均的なサラリーマンの日常を描いたラジオドラマ番組「NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~」(毎週日曜17:00~17:55放送)。12月15日(日)の放送では、レギュラー放送中のラジオドラマのほか、SpotifyやTOKYO FMの音声サービス「AuDee(オーディー)」などで配信中のポッドキャスト版「安部礼司Z」から、10人組ダンス&ボーカルグループ 「BUDDiiS(バディーズ)」のメンバー「SHOOT(シュート)」さんが出演した回をオンエアしました。ごくごく普通で平均的なサラリーマンの日常を描いたラジオドラマ「NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~」。東京・神田神保町の中堅企業「大日本ジェネラル」に勤めるサラリーマンの安部礼司が、トレンドの荒波に揉まれる姿と、それでも前向きに生きる姿を描いた勇気と成長のコメディドラマです。そんな「安部礼司」とコラボしたのが、10人組ダンス&ボーカルグループ「BUDDiiS」。SpotifyやTOKYO FMの音声サービス「AuDee(オーディー)」など各種プラットフォームにて配信中のポッドキャスト版「安部礼司Z」では、令和に結成されたZ世代の10人組の彼らがサラリーマンに扮してコメディに挑戦。Z世代の若者が惑い、苦悩し、上の世代との軋轢に悩みつつも己の仕事に奮闘する、勇気と成長のコメディです。この日の放送は、全10回の配信回の中からSHOOTさんが主演をつとめる回をオンエアしました。僕の名前は名闇賀深(なやみが・ふかし)。Z世代のサラリーマン。サラリーマンは大変だ。とにかく毎日悩みがつきない。上司A、上司B……どっちの言うことを聞けばいいの? こっちの仕事とと、あっちの仕事……どっちを優先したらいいの?そんな僕に今日、事件が起こった……。ラジオでこういう演技をするのは初めてだったので、すごく楽しかったです。役者をやっているので、その経験が(ラジオドラマに)活きていたらいいなと思いました。もともと考えすぎてしまう性格なので、肩の荷を下ろすためにときどき、母からの「もう少し適度にね」という言葉を思い出すようにしています。なので今回の配役がピッタリだなと思いました。ラジオならではの声だけの演技のテンションや、役への入り方がおもしろかったです。Spotify、TOKYO FMの音声サービス「AuDee(オーディー)」などで聴けるポッドキャスト版「安部礼司Z」では、BUDDiiSのメンバーが出演するラジオドラマ(全10回)を順次配信中です。ぜひチェックしてみてください。<番組概要>番組名:NISSAN あ、安部礼司 ~BEYOND THE AVERAGE~放送エリア:TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局ネット放送日時:毎週日曜 17:00~17:55