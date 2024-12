ローソンは、12月24日より全国のローソン店舗(一部店舗・ナチュラルローソン・ローソンストア100 は除く)で、ゲーム実況グループ「兄者弟者(2BRO.)」のキャンペーンを実施する。

本キャンペーンでは、対象商品を購入すると先着・数量限定でオリジナルクリアファイルがもらえる企画や、オリジナルフード・グッズの販売などを行う。

2024年12月24日AM7:00~2025年1月6日の期間、対象のお菓子を3点購入すると、先着・数量限定でオリジナルクリアファイルをその場で1枚もらえる。ラインナップは全6種で、ひとり1店舗の買い物につき各種1枚、計6枚までとなっている。なお、「ローソンスマホレジ決済」は対象外のため注意。

同じく12月24日より、ステッカー付きのナッツチョコやマグカップ付きのゼリーを数量限定販売する。証明写真風ステッカーは全2種類のうちいずれか1種が入っている。一部取り扱いのない店舗があるため、詳細はキャンペーンサイトを確認すること。

明治 「兄者弟者」アーモンドチョコレート(証明写真風ステッカー入り 全2種) 858円

明治 「兄者弟者」マカダミアチョコレート(証明写真風ステッカー入り 全2種) 858円

明治 「兄者弟者」アーモンドチョコレート 香るカカオ(証明写真風ステッカー入り 全2種) 858円

たらみ 「兄者弟者」マグ&白桃ゼリー(マグカップデザイン 全2種) 919円

また、ローソン5店舗(札幌北3条西店、アキバ・トリム店、日本橋西一丁目店、笹島南店、オリエンタルホテル福岡店)で、「兄者弟者」のオリジナルグッズ(全4種)を販売する。販売期間は、2024年12月24日10:00~2025年1月6日23:59で、初日は各店朝9時より整理券を配布する。ひとり1会計につき各種1点までの購入制限がある。

販売グッズはなくなり次第終了となるが、@Loppi・HMV&BOOKS onlineでも取り扱いがあるとのこと。@Loppi・HMV&BOOKS onlineでの予約期間は、2024年12月24日10:00~2025年1月13日23:30までで、商品の提供は2025年5月16日より開始する。

なお、@Loppi・HMV&BOOKS onlineでは、2BRO.アクリルスタンドセット(A/B)での販売(各4,950円)、2BRO.アクリルスタンドセット+ジオラマセット(A/B)での販売(各7,700円)となる。

さらに、@Loppi・HMV限定グッズ(全5種)を、全国のローソン店内の@LoppiとHMV&BOOKS onlineにて販売する。受注期間は、2024年12月24日~2025年1月13日までで、2025年5月16日より順次提供予定だ。

本キャンペーンで発売されるオリジナルグッズの詳細は、販売店、オンラインのいずれでもキャンペーンサイトを確認すること。

引用ポストキャンペーンでは、キャンペーン期間中(2024年12月24日ポスト後~12月30日23:59)にローソン公式Xアカウント「ローソン(@akiko_lawson)」をフォローし、対象のポストに「#ローソン2BRO」とコメントを入れて引用ポストした人の中から、抽選で1名にオリジナルQUOカード10,000円分をプレゼントする。

オリジナルQUOカードデザイン

本キャンペーンが始まる12月24日より、ローソン店内に設置のマルチコピー機にて、オリジナルブロマイド・ステッカーを販売する。ブロマイドはL判が各300円、2L判が各500円で、ステッカーはL判が各400円、2L判が各600円でプリントできる。

