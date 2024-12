好きな人からもらって嬉しいプレゼントは「手作りアクセサリー」or「市販のアクセサリー」どっち？ 10代リスナーの回答を発表

こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO/月曜~火曜)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin/水曜~金曜)がパーソナリティをつとめる“ラジオの中の学校”、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。毎週月曜~木曜22:55頃からは、10代の生徒(リスナー)たちの“今”を表すビッグ・スクール・データを完成させるコーナー「どっちのCat or Dog!」を実施。日本一の生徒数を誇る“ラジオの中の学校”の使命として、まだこの世にないデータを集計して公開するために毎日1問、生徒に“クエスチョン(質問)”を投げかけ、その結果を発表します。12月9日(月)放送のクエスチョンは「好きな人からもらって嬉しいプレゼントはどっち? 手作りのアクセサリー or 売られているアクセサリー」。果たして結果は……?●手作りのアクセサリー ……76.7%●売られているアクセサリー ……23.3%こもり校長とCOCO教頭は、顔を見合わせながら「これは、いい質問ですね~」とコメント。こもり校長は「俺はこの場でどう答えるべきか、もう分かってるの!」と前置きして「やっぱり(お店で買った)物じゃなくて、贈ってくれる人の気持ちが一番嬉しいって、もうすべての女子に答えるべき答えだと分かってる! けど、僕は絶対に売られているアクセサリーが嬉しい」と回答。その理由について「手作りアクセサリーは、俺はちょっと束縛が強く感じちゃう。思いがよりこもっているから、“つけなきゃな”という使命感が強くなっちゃう」と説明。続けて「売られているものだと、『今日の服装にはちょっと合わなかったから……』(と付けてこなかった理由を説明できるから)」と話していました。一方、COCO教頭の回答は「手作りのアクセサリー」。理由については「売られているアクセサリーが嫌だっていう“消去法”です。私が使わないブランドのものをもらっても、嬉しいけど、そこのブランドはあまり付けないからな……っていう」と説明しました。「手作りのアクセサリー派」のリスナーからは「いくら不格好なものだったとしても、手作りの方が好きな人の気持ちがこもっている感じがするから」というコメントや、「売られているアクセサリー派」からは「売られているもののほうが壊れにくい感じがするから。好きな人からもらったものが早く壊れちゃうのは嫌だ」などといったメッセージが寄せられました。あなたが好きな人からもらって嬉しいプレゼントはどっちですか?<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/