【鎌倉 グルメレポ】喜良久（きらく）- 昔ながらの町中華。大船でいた…

古き良き時代感じる、大船の老舗店

JR大船駅東口から徒歩5分、以前から年季の入った店構えが気になっていた、中華料理屋「喜良久(きらく)」に行ってきました!

店内は中華料理屋らしい赤色を基調としており、店構えよろしく店内も期待を裏切らないレトロな佇まいです。

寡黙だけれど気さくな店主さんです。親子で訪れた私たちにとても親切に対応いただきました。

焼きギョウザは6個で400円(税込)とリーズナブル。幼児の娘の希望により2つ注文しました。

喜良久では、焼き餃ギョウザの他にも水ギョウザ、揚げギョウザも味わうことができます。

カリッと焼き目のついたギョウザは、ラー油と醤油に付けていただきます。お好みで卓上のお酢もどうぞ。

タネはしっかりと下味が付いており、ニラの風味も良い塩梅です。

奇をてらわないスタンダードなこの餃子は、祖母の味を思い出させます。懐かしい味を思い出す、そんなお客さんも多いはず。

親子丼(税込800円)は、スープとお漬物が付いてきます。

全席喫煙可のお店のため、子連れのお客さんは多くはないのだと思いますが、娘用にお子さま用カトラリーを用意いただき感謝です。

ほかほかご飯の上には、玉子でとじられた鶏肉、玉ねぎ、椎茸が顔をのぞかせています。

腹ペコの男性にとっては少し小ぶりかもしれないため、大盛りでも良いかもしれません。大盛りは、プラス100円で可能のようです。

気持ち甘めの味付けで、餃子のしっかりした塩味のある味付けとは対照的で良いバランス。

ほかほかのご飯と、柔らかい親子のマリアージュはホッとする家庭の味。ここでも郷愁に浸りました。

スープはネギのシャキシャキした食感ともに、出汁が効いた味。娘も気に入っていました。

こちらは副菜でありながら、その存在感は特筆せざるを得ない白菜のお漬物です。

塩加減が絶妙で歯触りも良く、これだけでご飯を何倍でも食べられそうなほど美味しいです。隠れファンも多いのでは?

喜良久さん、身も心も温かくなりたい、そんな時に訪問するのをおすすめします!きっとおふくろの、親父の、お婆ちゃんの、又はどこかで食べた懐かしい味を思い出してくれることでしょう。

喜良久(きらく)

営業時間

11:00〜21:00※お店に事前確認をおすすめします。

定休日

不定休※お店に事前確認をおすすめします。

電話番号

0467-46-3505

支払い方法

現金

禁煙・喫煙

喫煙可

設備

カウンター席あり※全26席

アクセス

JR「大船」駅東口より徒歩約5分

住所:〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船3丁目1-22

駐車場:なし

基本情報

お店の種類

その他(中華料理屋)

ジャンル

和食、中華

メイン料理

定食、丼、ラーメン

利用シーン

お一人様、ランチ、ディナー

こだわり条件

落ち着いた空間

