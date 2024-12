Jリーグは13日、2025明治安田J1リーグ、J2リーグ、J3リーグの対戦カードを発表した。

J1リーグは2月14日(金)のフライデーナイトJリーグ、いわゆる“金J”で開幕。ガンバ大阪とセレッソ大阪による“大阪ダービー”が長いシーズンのオープニングマッチとなった。史上6クラブ目のJ1連覇を成し遂げたヴィッセル神戸はホームで浦和レッズと対戦。その神戸と今シーズン最後まで優勝を争ったサンフレッチェ広島とFC町田ゼルビアが開幕節でいきなり激突することも決まった。

J1復帰を果たした清水エスパルスは東京ヴェルディと対戦。Jリーグ屈指の名門であり、2023年のJ1昇格プレーオフ決勝で激闘を繰り広げた両チームが再び相見える。同じく昇格組の横浜FCはFC東京と、J1初挑戦となるファジアーノ岡山は京都サンガF.C.とそれぞれ対戦する。

各カテゴリーの開幕カードは以下の通り。

◆◼︎明治安田J1リーグ

▼2月14日(金)

ガンバ大阪 vs セレッソ大阪

▼2月15日(土)or16日(日)

東京ヴェルディ vs 清水エスパルス

FC町田ゼルビア vs サンフレッチェ広島

川崎フロンターレ vs 名古屋グランパス

横浜F・マリノス vs アルビレックス新潟

横浜FC vs FC東京

湘南ベルマーレ vs 鹿島アントラーズ

ヴィッセル神戸 vs 浦和レッズ

ファジアーノ岡山 vs 京都サンガF.C.

アビスパ福岡 vs 柏レイソル

◆◼︎明治安田J2リーグ

▼2月15日(土)or16日(日)

いわきFC vs ジェフユナイテッド千葉

RB大宮アルディージャ vs モンテディオ山形

ヴァンフォーレ甲府 vs レノファ山口FC

ジュビロ磐田 vs 水戸ホーリーホック

藤枝MYFC vs 徳島ヴォルティス

愛媛FC vs カターレ富山

FC今治 vs ブラウブリッツ秋田

サガン鳥栖 vs ベガルタ仙台

V・ファーレン長崎 vs ロアッソ熊本

大分トリニータ vs 北海道コンサドーレ札幌

◆◼︎明治安田J3リーグ

▼2月15日(土)or16日(日)

栃木SC vs 高知ユナイテッドSC

栃木シティ vs SC相模原

ザスパ群馬 vs FC琉球

アスルクラロ沼津 vs ガイナーレ鳥取

FC大阪 vs FC岐阜

奈良クラブ vs 福島ユナイテッドFC

テゲバジャーロ宮崎 vs AC長野パルセイロ

鹿児島ユナイテッドFC vs カマタマーレ讃岐

▼4月26日(土)or27日(日)

ヴァンラーレ八戸 vs ツエーゲン金沢

ギラヴァンツ北九州 vs 松本山雅FC