乃木坂46賀喜遥香「もう超純粋で超かわいいんです！」小学生の頃から大好きな“キャラクター”とは？

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」(毎週木曜23:08頃~)。12月5日(木)の放送では、生徒(リスナー)から寄せられたメッセージを紹介。ここでは、遥香先生が好きな2次元キャラクターについて語りました。<リスナーからのメッセージ>「『乃木坂工事中』(テレビ東京)で2次元の推しキャラプレゼン大会がありましたね! 遥香先生は(メンバーのプレゼンを)ひな壇で楽しそうに聞いている姿が印象的でした。遥香先生のプレゼンも楽しみにしていたのですが……(苦笑)。もし遥香先生がプレゼンをするなら、誰を選んでいましたか?」(宮城県)賀喜:こちらは「乃木坂工事中」で11月17日(日)にオンエアされた「おすすめ2次元キャラ発表会」という企画で、その回では"アニメ・漫画好き"と言いながらプレゼンしなかったんですよ。でも実は、その企画に向けたアンケートを事前に書いたんです。だけど(スタッフさんに)「今回は"男の子のキャラ"で絞ろうと思うので、ごめんなさい」ということで……(苦笑)。何人か挙げたんですけど、そのなかでも「桜蘭高校ホスト部」の藤岡ハルヒちゃんが好きで! 私"ハルヒちゃんのことを語れ!"って言われたらいっぱい語れるから、ちょっと困っちゃう感じなんですが(笑)。小学生の頃、テレビでこのアニメの再放送をやっていて、そこでハルヒちゃんに出会って惚れちゃった(笑)。「桜蘭高校ホスト部」は、ハルヒちゃんが通うお金持ち学校の"ホスト部"という部活が舞台で、やっぱりホスト部なので、かっこいい男の子たちがいるわけなんですが、一般庶民の藤岡ハルヒちゃんがその部室に迷い込んでしまい、そこにあった高い花瓶を割っちゃって、その弁償代を返すためにホスト部で活動するっていうお話です。かっこいい男の子たちもいっぱいいるんですけど、私はそのなかでもハルヒちゃんが好きで好きで! お金持ちじゃないと入れない学校なんですけど、ハルヒちゃんはいっぱい勉強して奨学特待生として入学して、お父さんとの2人暮らしのなかで、お家に帰ったらご飯を作ったりして、勉強も頑張りながら家庭を支えて……もう超純粋で超かわいいんです!漫画版もいいし、アニメ版も好きだけど、ちょっと恋愛っぽいところもあって。ハルヒちゃんは男の子、女の子みたいなところにこだわりがないタイプだから、すぐ同じ部活の子を好きになったりしないけど、ホスト部のなかで"お?"みたいなこともあって、そのときのハルヒちゃんがかわいかったり……もう大好きなんです!それをたくさん語りたかった!! ハルヒちゃんの魅力を世界に伝えていきたい人、賀喜遥香です(笑)。――このほかにも"アニメ「それいけ!アンパンマン」のなかで好きな歌"について話す場面もありました。