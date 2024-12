イングランドサッカー協会(FA)は2日、FAカップ3回戦の対戦カードを発表した。

世界最古のカップ戦として知られているFAカップには、FAに登録されているすべてのクラブが出場可能。この度組み合わせ抽選会が行われた3回戦からはプレミアリーグ(1部)とチャンピオンシップ(2部)のクラブが参戦し、現地時間1月11日から合計32試合が行われる。

昨シーズンの覇者であるマンチェスター・ユナイテッドは、歴代最多14度の優勝を誇り、日本代表DF冨安健洋が所属するアーセナルと対戦することに。3回戦からプレミアリーグ屈指の名門同士による好カードが実現することとなった。日本代表MF遠藤航が所属し、今シーズンのプレミアリーグで首位を走るリヴァプールはリーグ2(4部)のアクリントン・スタンリーの挑戦を受ける。

同FW三笘薫が所属するブライトンはノリッジ(2部)、MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスはストックポート・カウンティ(3部)、DF菅原由勢が所属するサウサンプトンはスウォンジー(2部)と、いずれも下部リーグ勢との対戦が決定した。

そのほか、大橋祐紀(ブラックバーン)、斉藤光毅(クイーンズ・パーク・レンジャーズ/QPR)、坂元達裕(コヴェントリー)、瀬古樹(ストーク)、田中碧(リーズ)、橋岡大樹(ルートン・タウン)、平河悠(ブリストル・シティ)、角田涼太朗(カーディフ・シティ)、岩田智輝、横山歩夢(ともにバーミンガム)といった多くの日本人選手が参戦する。

3回戦の対戦カードは以下の通り。

◆FAカップ3回戦・対戦カード

サウサンプトン vs スウォンジー

アーセナル vs マンチェスター・ユナイテッド

エクセター・シティ vs オックスフォード・ユナイテッド

レイトン・オリエント vs ダービー・カウンティ

レディング vs バーンリー

アストン・ヴィラ vs ウェストハム

ノリッジ vs ブライトン

マンチェスター・シティ vs サルフォード・シティ

ミルウォール vs ダゲナム・アンド・レッドブリッジ

リヴァプール vs アクリントン・スタンリー

ブリストル・シティ vs ウルヴァーハンプトン

プレストン vs チャールトン

チェルシー vs モアカム

ミドルスブラ vs ブラックバーン

ボーンマス vs ウェスト・ブロムウィッチ

マンスフィールド・タウン vs ウィガン

タムワース vs トッテナム

ハル・シティ vs ドンカスター・ローヴァーズ

サンダーランド vs ストーク

レスター vs クイーンズ・パーク・レンジャーズ

ブレントフォード vs プリマス・アーガイル

コヴェントリー vs シェフィールド・ウェンズデイ

ニューカッスル vs ブロムリー

エヴァートン vs ピーターバラ・ユナイテッド

ウィコム・ワンダラーズ vs ポーツマス

バーミンガム vs リンカーン・シティ

リーズ vs ハロゲート・タウン

ノッティンガム・フォレスト vs ルートン・タウン

シェフィールド・ユナイテッド vs カーディフ・シティ

イプスウィッチ vs ブリストル・ローヴァーズ

フルアム vs ワトフォード

クリスタル・パレス vs ストックポート・カウンティ