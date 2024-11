乃木坂46賀喜遥香「キラキラしているのが好きなんですよね～」見に行ってみたい“東京都のイルミネーション”とは？

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」(毎週木曜23:08頃~)。11月14日(木)の放送では、生徒(リスナー)から寄せられたメッセージを紹介。ここでは“冬にやってみたいこと”について語りました。<リスナーからのメッセージ>「遥香先生こんばんは! この前まで暑かったのに、急に気温が下がってきて“冬が近づいてきたなぁ”と思うようになりました。遥香先生は、今年の冬に何かしたいことはありますか?」(愛知県 19歳)賀喜:“もう秋か”と思ったら急に寒くなったり、かと思ったらちょっと暖かい日もあったりして、ちょっとずつ冬が近づいてきているなって感じます。最近は服装が難しいなって思うことが多いですね。“上着がいるだろう”と思って(外に)出たら意外と暖かかったから、次の日は“トレーナー1枚でいいだろう”と思って出てみたら、めっちゃ寒くて“ミスったな~”って(苦笑)。でも私は、そういうのもちょっと楽しいというか、冬のオシャレ(を考えるの)が好きなのかな? 夏だと“Tシャツ1枚でいいや!”と思って出かけちゃうけど、冬だったらニットを着ただけでかわいらしくなるので。だから、私の最近の服装はニットが多いです。ちなみに今日もニットです(笑)。あと、東京都は11月中旬ぐらいから、いろんなところでイルミネーションが始まっているみたいなので、それを見に行きたいです! キラキラしているのが好きなんですよね~。(地元の)栃木県には、そういうイルミネーションをやっているところがあまりないんですよ、どこかの家がキラキラしていることはあるんですけど(笑)。東京だったら、例えば、六本木の坂の木が(夜になると)全部白く光るんですよ! 今年は、そういうイルミネーションを片っ端から訪れたいなと思っています! みんなも一緒に冬を楽しみましょう!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/