三井不動産商業マネジメントが運営するダイバーシティ東京 プラザでは11月30日〜12月25日、グローバルボーイズグループ「NCT WISH」とのクリスマス期間限定コラボレーション企画として「NCT WISH WISHFUL Christmas in DiverCity Tokyo Plaza」を開催する。

「NCT WISH WISHFUL Christmas in DiverCity Tokyo Plaza」

11月30日〜12月25日(予定)には、フェスティバル広場の大階段にNCT WISHをイメージした高さ約6mの巨大クリスマスツリーが登場するほか、大階段イルミネーションが期間限定でNCT WISH仕様にバージョンアップする。

12月13日〜25日には、ダイバーシティ東京 プラザ5Fユニクロ前 多目的スペースに、ファンによる特別なメッセージツリー「NCT WISH WISHFUL TREE」も登場。

12月23日には、NCT WISHによるクリスマスイベント「NCT WISH WISHFUL Christmas party in DiverCity Tokyo Plaza 〜Wishes come true〜」を開催し、1日限定のクリスマスステージや25日発売のアルバムを記念した公開サイン会も行う。

さらに、オリジナルノベルティがもらえる買い物キャンペーンを第一弾(11月30日〜12月20日)と第二弾(12月21日〜12月25日)に分けて実施。第一弾では、2,000円以上(合算不可)のレシートの提示で、オリジナルステッカー(全7種)が1枚もらえる。各日先着での配布で、なくなり次第終了とのこと。

また、館内ではNCT WISH WISHFUL BIG PILLARの館内装飾を展開するほか、メンバーのサイン入りポスターが当たるSNSキャンペーンも実施する。