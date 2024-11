Mrs. GREEN APPLE若井に大森＆藤澤「めっちゃカッコ良かった！」フェンダー社のグローバルキャンペーン動画を観た感想は？

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。11月11日(月)の放送では、若井が出演するアメリカのギターブランド「Fender®(フェンダー)」の最新USA製シリーズ「American Ultra II」のグローバルキャンペーン動画について語りました。若井:僕が参加する Fender®(フェンダー)の最新USA製シリーズ「American Ultra II」発売を記念したグローバルキャンペーン動画が公開されましたー!大森:観ました! めっちゃかっこよかった!!藤澤:ちょっと~! かっこいいよね!!若井:(Fenderさんにお声がけいただいて)本当に光栄です。Fenderの待望の新作ですから! それを僕が弾いて、いろいろ語ってますのでぜひ観てください!大森:(日本からはGLAYのベーシストJIROさんも参加するという発表もあり)すごい並びですしね!(インタビュー中の若井の)写真の感じがすごく新鮮だった!藤澤:たしかに!若井:ほんとに?大森:(演奏中のバックに)“縦型ライト”を仕込むのは、(ミセスのメンバーの中では)俺の(ソロプロジェクト第2弾の楽曲)「Midnight」のミュージックビデオぶりという。藤澤:そう! ちょっと思った!若井:たしかに(笑)。大森:縦ライトは俺も若井もやったので、残すはりょうちゃん(藤澤)のみなんですよ!若井:でも、何で縦ライトをするのか?っていう(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/