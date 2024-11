宮世琉弥「ぜひ行きたい！」と熱望する美しい“絶景”の日本の観光地とは？

俳優、シンガーソングライターの宮世琉弥(みやせ・りゅうび)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 宮世LOCKS!」(毎週水曜23:08頃~)。11月13日(水)の放送では、生徒(リスナー)から届いた“美”に関するメッセージを紹介。リスナーからオススメされた北海道の美瑛町の「青い池」について語りました。私が美しいと思うものは、北海道の美瑛町(びえいちょう)という場所にある「青い池」です。私は札幌市に住んでいるのですが、青い池のために美瑛町に行くほど好きですし、すごく美しいです!なぜ青色なのか調べたところ、美瑛川の澄んだ水に、(青い池の上流にある)「白ひげの滝」などから流れ出るアルミニウムを多く含んだ地下水が混ざることで、青色になるらしいです!(13歳)宮世:(写真を見て)海外の絶景としてよく見る(ボリビアの)「ウユニ塩湖」のようで、すごくきれい! こういう景色は海外でしか見られないと思っていたけど、北海道で見られるんだ! ぜひ行きたい!最近、僕のなかでまたカメラブームが来ていて、現場でよく写真を撮らせていただいています。共演者の方の写真を撮るとすごく喜んでくれるので、僕も嬉しいわけですよ!僕が最近、「美」だと思うのは、共演させていただいている方の写真を撮ったときに不意に出る笑顔です。だから、僕もこういう場所に行って写真を撮りたい!――ここで美瑛町へのアクセスを調べる宮世:都内から行くとして……車で17時間40分? 飛行機だと旭川空港まで行けばいいから、2~3時間ぐらいで着くので日帰りはキツイかな? でも、1日オフがあったら僕も美瑛町に行きたいなと思います! やっぱりきれいな景色を撮りに行きたいので!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/