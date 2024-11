MISAMOが初ドームツアー完走、東京ドーム追加公演開催を発表

TWICEの日本人メンバーMINA、SANA、MOMOからなる3人組ユニットMISAMOが、自身初のドームツアー「MISAMO JAPAN DOME TOUR 2024 ”HAUTE COUTURE”」を開催し、11月2日、3日の関東・ベルーナドーム、そして16日、17日に関西・京セラドーム大阪にて計4日間を無事に終えた。

【写真】MISAMO、ドームツアーの様子(全5枚)

今回の公演の見どころは、11月6日にリリースされたばかりのMISAMO2枚目ミニアルバム『HAUTE COUTURE』楽曲の初披露。また、昨年7月に発売された1枚目のアルバムのリード曲「Do not touch」では、ファンのそろった掛け声とともに歓声がヒートアップした。2枚目ミニアルバムのリード曲「Identity」や安室奈美恵のカバー曲「NEW LOOK」などを披露し、圧巻のパフォーマンスに会場も大盛り上がりとなった。さらに関西出身のMISAMOは、ファンとのトークを楽しんだり、「Identity」のMusic Videoの裏話など、地元に帰ってきたかのようなノリで関西弁のトークを繰り広げた。

そして、今回のドームツアーの公演について、「今回のライブのステージに立った時にONCEの皆さんが席を埋めてくれたからこそ、「これのためにたくさんの意見を出して、ここまで頑張ってきたのか」と実感しました。ONCEの皆さんに本当に感謝を伝えたいです。本当にありがとうございます」と、3人とも心からの感謝をONCEに伝えた。

すべての公演が終了後に突如緊急告知映像が出現。東京ドームでの追加公演が発表され、会場内は歓喜の声であふれた。

<ライブ情報>

2025年1月15日(水)東京ドーム 開場17:00 開演19:00

2025年1月16日(木)東京ドーム 開場16:30 開演18:30

https://www.twicejapan.com/feature/misamojapantour2024

TWICE OFFICIAL FANCLUB ONCE JAPAN:http://oncejapan.com

TWICE JAPAN OFFICIAL SITE:http://www.twicejapan.com