ポケモンは、ポケモン関連商品を扱うオフィシャルショップ「ポケモンセンター」にて、『ポケットモンスター金・銀』の発売25周年を記念したグッズを11月23日より発売する。

ゲームボーイ&カラー共通カートリッジを再現したケースに入ったアソートシールをはじめ、当時のゲーム画面をイメージした雑貨などを多数ラインナップ。





『ポケットモンスター金・銀』に登場する、伝説のポケモン・ホウオウとルギアのプレミアムぬいぐるみや、ゲームパッケージのイラストが大胆に刺繍されたスカジャンなど、25周年にふさわしいグッズを用意している。

プレミアムぬいぐるみ (左)ホウオウ金(右)ルギア銀 各4,400円

スカジャンホウオウ金 22,000円

スカジャンルギア銀 22,000円

販売店舗は、ポケモンセンター全店とポケモンセンターオンライン、Amazon「ポケモンストア」で、ポケモンセンターオンラインでは11月21日10時より販売を開始する。一部商品や店舗によって販売方法および開始日が異なるため、詳細は各販売サイトを確認すること。

(c)2024 Pokémon. (c)1995-2024 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. TM, , and character names are trademarks of Nintendo.