日向坂46正源司陽子「拙いところもたくさんあったんですけど…」映画「ゼンブ・オブ・トーキョー」で演技に初挑戦！乃木坂46井上和「すごく上手だったよ！」

乃木坂46の井上和(いのうえ・なぎ)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」(毎月1週目の月曜~木曜 22:15頃~)。11月5日(火)の放送では、ゲストに日向坂46・正源司陽子(しょうげんじ・ようこ)さんとConton Candyの紬衣(つむぎ)さんが登場! ここでは、日向坂46四期生全員が出演し、Conton Candyが主題歌「急行券とリズム」を書き下ろした映画「ゼンブ・オブ・トーキョー」について、3人で語り合いました。井上:今日もようちゃんがこの教室に遊びに来てくれています!正源司:はい! よろしくお願いしまーす!井上:ようちゃんといえば、10月25日(金)に日向坂46・四期生が出演している映画「ゼンブ・オブ・トーキョー」が公開されました! おめでとうー!!正源司:ありがとうございます!井上:どんな映画なのか生徒(リスナー)のみんなに説明してもらってもいいですか?正源司:この映画はジェットコースターのような作品で、みっちゃん(平岡海月ちゃん)だけ他校の子なんですけど、みんな同じ学校で東京へ修学旅行に来ていて、その自由行動の日に、私が演じさせていただいている池園優里香ちゃんが、班長として「(東京を)全部回ろう!」みたいな話をしているんですけど、なぜかみんなどこかに行っちゃって(計画が)めちゃめちゃになりながらも、かわいらしい青春感満載の素敵な映画になったかなと思います!和:ありがとうございます! ということで、今日もようちゃんと一緒に授業をしていこうと思うんですけど、なんと! この映画で主題歌を担当しているConton Candyからボーカルの紬衣先生も来てくれています!紬衣:生徒の皆さん、はじめまして! Conton Candy・ボーカルギターの紬衣です!井上:私は紬衣先生とは、はじめましてですよね?紬衣:はじめましてです!井上・紬衣:よろしくお願いしますー!井上:私も先日、映画「ゼンブ・オブ・トーキョー」を観させていただきました。正源司:ありがとうございますー!紬衣:うれしいー!井上:本当に面白くて、もちろん四期ちゃんが出ているだけで"観よう!"っていう気持ちになるんだけど、お話も面白いし、すごく感動しました。あと、主題歌が流れるタイミングも最高で! 本当にすごく楽しい時間をありがとうございました!正源司・紬衣:ありがとうございます!井上:お2人は完成した映画を観て、いかがでしたか?正源司:私は、小さい頃から演技をさせていただくのが夢だったので、初挑戦で拙いところもたくさんあったんですけど、スクリーンに自分たちが映っているのが本当にうれしくて光栄で仕方なくて。加入して3年目にはなるんですけど、ちょっと初々しい部分も感じながら、学生らしく青春感たっぷりの素敵な映画を撮っていただけて、すごく光栄だったなって思いました!井上:演技がすごく上手だったよ!正源司:いえいえ……ありがとうございます!紬衣:私としては、初めてConton Candyとしてタイアップ曲を書き下ろしさせていただいたので、すごく貴重な経験だったなと思いつつ……映画の書き下ろし曲を作らせていただくということは、自分たちの楽曲が映画に彩りを加えなきゃいけないってずっと思っていたんですけど、映画を観終わったら、逆に(映画の)物語が自分たちの楽曲に彩りを加えてくれていたんだなって気づいて、それがすごく貴重な経験でした。――この後も、Conton Candy「急行券とリズム」の制作裏話や、正源司さんも出演している同曲のミュージックビデオの話で盛り上がりました。