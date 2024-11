Mrs. GREEN APPLE大森元貴「超大事なことですけど、大人になっていくと…」不安を抱えながら過ごす相談者に届けた言葉は？

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。11月4日(月・振休)の放送では、生徒(リスナー)から届いたメッセージを紹介。不安な気持ちとの向き合い方について考えました。2学期あたりから体調があまり優れなく、学校を休みがちになってしまいました。体調がいい日はしっかり学校に行っているのですが、授業に遅れてしまったり、体育祭の練習も出られなくなってしまっています。周りの目なども少し心配で、不安です。そんなとき、いつもミセス先生の曲を聴いています。質問なのですが、不安になったり周りの目が怖かったりするときはどうやって乗り越えていますか?(14歳)大森:りょうちゃん、どうですか。藤澤:う~ん……僕は乗り越え……てるのかなぁ……。大森:そこなんです! 超大事なことですけど、「乗り越えなくてよくね?」って話なんですよ。これは無責任な意味ではなくて。みんな大人も乗り越えてるんじゃなくて、ごまかしていってるんだよな。でも、そのごまかしが中途半端だったりすると、気持ちがドヨンって落ちちゃったりする。大人になっていくと、自分をごまかす作業がだんだんうまくなっていくんじゃないかなと思っていて。周りの目が怖い瞬間なんかいくらでもありますし。不安になったりすることってあるじゃん。若井:そうね。藤澤:体調がいい日はしっかり学校に行っているんだよね。すごく難しいことだから言葉にしていいかわかんないけれど、もし学校に行けなかったとしても、悪いことって思わないほうがいいね、今は。大森:いつか責任は取るけどね! それは私が言いますけど。でも、その責任感をいつ取るか、どういうしわ寄せが来るかも含めて、自分の人生なので。人生はどれだけ引きの目で見ても、どうもうまくいかないものなので。気楽に“いま”に精一杯になっていいと思います。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/