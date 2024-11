「初期の頃から“五百城のいとこ”っていうだけで勝手に…」乃木坂46井上和の告白に日向坂46正源司陽子「うれしくなっちゃいました、すみません（笑）」

乃木坂46の井上和(いのうえ・なぎ)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」(毎月1週目の月曜~木曜 22:15頃~)。11月5日(火)の放送では、ゲストに日向坂46の正源司陽子さんが登場! ここでは和先生が、この「乃木坂LOCKS!」収録日の朝に起きた出来事を話していました。井上:今日(収録日)のことを話したくて。ようちゃんが「乃木坂LOCKS!」に来てくれるっていうことで、今日の朝に連絡してくれたじゃん?正源司:あっ、はい! しました。井上:ちなみに、この仕事の前にも何かお仕事してた?正源司:お仕事していました!井上:なるほどね! 私、今日は朝の8時ぐらいに起きたの。スマホを見て“ようちゃんから連絡が来てる!”と思って見たら、(受信時間に)表示されていたのが“2時間前”って書かれてたの。正源司:はい(笑)。井上:私8時に起きているのよ!? それで、よく見たら“6時17分”って。2人:ハハハ(笑)。正源司:すみません早朝から!井上:全然! 私も連絡が届いただけじゃ起きないからいいんだけど、“はやっ!”ってすごくビックリしました(笑)。井上:「今日は、ラジオよろしくお願いします!」っていう連絡をわざわざくれて、ありがとうございます。正源司:いえいえ……私が定期的に和さんに絡みに行っちゃっているから、逆に申し訳ないなって思っているんですけど。井上:全然だよ、めっちゃうれしい! ようちゃんは本当にかわいいから~。正源司:え~!? いやぁもうやめてください……!井上:生徒(リスナー)のみんなは、多分ようちゃんのことを知っているとは思うんだけど、詳しくないよっていう方もなかにはいらっしゃると思うので。ようちゃんは、私と同期の五百城茉央ちゃんのいとこだったりして。正源司:はい! そうです。井上:だから結構、(ようちゃんが日向坂46に加入した)初期の頃からなんか……私は“五百城のいとこ”っていうだけで勝手に心を許しているというか(笑)。正源司:本当ですか!? うれしいです~!井上:何だかすごく話やすくて。正源司:おぉ……へへ♡2人:ハハハ(笑)。正源司:うれしくなっちゃいました、すみません(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/