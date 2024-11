乃木坂46井上和＆日向坂46正源司陽子が“ラジオ初トーク”！共演した雑誌の撮影裏話を語り合う

乃木坂46の井上和(いのうえ・なぎ)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」(毎月1週目の月曜~木曜 22:15頃~)。11月5日(火)の放送では、ゲストに日向坂46の正源司陽子さんが登場! ここでは、和先生と正源司さんも撮影に参加した雑誌「SWITCH Vol.42 No.7 特集 坂道白書」について語りました。井上:生徒(リスナー)の皆さん、こんばんは! 和の講師、乃木坂46の井上和です。さあ! 今回は、この教室にゲストが来てくれています! みんなも待っていたと思うので、早速呼び込んじゃいたいと思います! ようちゃ~ん!!正源司:は~い! 生徒の皆さんはじめまして! 日向坂46・四期生の正源司陽子です。よろしくお願いします!井上:よろしくお願いします! 来てくれてありがとう~!正源司:呼んでいただいて本当にうれしいです!井上:ちなみに、ラジオで私たちがこうやって2人で話すのは初めて……だよね!?正源司:初めてです!井上:ということで、今回は“ようちゃん”を迎えて一緒に授業をしていこうと思います!正源司:よろしくお願いします!井上:実は、前に「乃木坂LOCKS!」のなかでようちゃんについて話したことがありまして。今年6月に発売された雑誌「SWITCH Vol.42 No.7 特集 坂道白書」で、私たちが一緒に撮影したときの裏話をさせてもらったんだけど。正源司:はい、ありがとうございます!井上:撮影のときのことは覚えていますか?正源司:もう本当に過去イチ緊張して……(笑)!井上:めっちゃ分かる!正源司:本当にビックリしちゃいました。“そこにいていいのかな”と思って……。井上:同じく(笑)。撮影自体は半年ぐらい前で、すでに“懐かしいな”っていう感じなんですけど。正源司:早いですね!井上:先輩たちとの撮影や3グループ(乃木坂46、櫻坂46、日向坂46)が一堂に会しての撮影はどうでしたか?正源司:本当にビックリして!“ご本人さまだ!!”って思っちゃって。井上:あなたもご本人さまだよ(笑)。正源司:(笑)。表紙の撮影をしていただいたときが一番緊張したんですけど、あのときに「シャッターボタンを握ってくれ」って言われたんですけど、結構固くて全然押せなくて……。井上:分かる(笑)!正源司:表紙に使われた写真は私が押した写真だったんですけど、あのときは気張っていて口元が“ギュン”ってなっていて……変な顔をしています(苦笑)。井上:全然! めっちゃかわいかったよ!正源司:いやいや……でもいい思い出です。――番組では、ほかにも「新参者 LIVE at THEATER MILANO-Za」などの話で盛り上がりました!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/