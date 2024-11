春ねむり、無料ワンマン「ひとりでねれるもん！」2025年も開催決定

春ねむりが、ワンマンライブ「ひとりでねれるもん!vol.9」を2025年1月10日(金)に開催することを発表した。

同イベントは彼女のデビュー時から毎年誕生日当日にあたる1月10日に開催しているイベント。第1回から第4回まではディスクユニオンが運営するdues新宿で開催されていたが、dues新宿は2020年に営業を終了。その後オンライン開催となった第5回を挟み、吉祥寺SHUFFLEへ会場を移し ここまで8年連続で行われている。そして、9年目となる今回も無料イベントとして開催されることが決定した。

チケットの先行抽選受付は、11月18日10時から開始する他、会場限定の手売りチケットを春ねむりが出演するイベント会場(11月11日渋谷WWWX公演 w/Dos Monos&12月21日代官山UNIT公演 w/Knosis)で発売する。

<ライブ情報>

春ねむり ワンマンライブ ” ひとりでねれるもん! vol.9 ”

2025年1月10日(金)東京 吉祥寺SHUFFLE ONEMAN

出演:春ねむり

時間 開場 19:30 / 開演 20:15

料金 無料 (+2D 1,400円)

当公演は春ねむりの誕生日に行われる入場フリーワンマンライブです

Ticket https://tiget.net/events/358056

<リリース情報>

春ねむり

『Don't make love vow feat.Pyra』

2024年11月29日(金)配信リリース

https://lnk.to/dont_make_love_vow

春ねむり HARU NEMURI & Frost Children

NEW EP『Souk Kiss』

配信中

https://lnk.to/soul_kiss

=収録曲=

1. Daijoubu Desu

2. Burn

3. Supernatural

4. Bad Thing

5. Get Well Soon

Official Website(JP): http://ねむいっす.com