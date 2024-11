【鎌倉 グルメレポ】イナムラブルーオーシャン-海をのんびり眺めるため…

「長谷」や「七里ガ浜」では降りたことがあるけど、「稲村ケ崎」は降りたことがないという方も多いのではないでしょうか?

観光地のある他の駅よりは、比較的ゆっくりした時間が流れるエリア「稲村ケ崎」。今回はその「稲村ケ崎」でおすすめのカフェをご紹介します。

稲村ケ崎駅から海の方へ徒歩1分

駅前にある「グリーンマート」という町の青果店を横切り、まっすぐ進んでいきます。

目印はセブンイレブン

セブンイレブンが見えたら、右に曲がります。

海が見える小道の向かいにすぐお店があります。

イナムラブルーオーシャン

テラス席と店内のお席が選べます。

ウッドテイストのぬくもりある外観。あじさいの時期は、お店の前に一面あじさいが広がっています。

メニューはドリンクのみですが、かなりの種類があります。

この日は、カフェラテ 600円(税込み)をオーダーしました。やさしく温まるラテを飲みながら、海を眺めながら、ぼーっとする時間がたまらないです。

休日は満席のことが多いですが、平日であれば比較的空いているので、少しだけ仕事をしてみたり、考え事をしてみたりも、海を見ながらだと不思議とはかどります。

お昼や、夕方のサンセットの時間の海を眺めるのも素敵ですが、おすすめは夜の時間帯。

また昼間とは雰囲気が変わり、とってもムーディーです。

夜のおすすめは、自家製のサングリア。800円(税込み)

赤ワインにたっぷりと色とりどりのフルーツが入ったサングリア。夜の静かな海を眺めながら、贅沢な時間が過ごせます。

平日の仕事が大変な時ほど、今日はイナムラブルーオーシャンでサングリアを飲むために頑張ろうとモチベーションになります。

ぜひ海に癒されたい日も、ゆっくり深呼吸したい日も、アイディアに煮詰まった時も、イナムラブルーオーシャンに行ってみてはいかがでしょうか?

店舗情報

【店名】イナムラブルーオーシャン

︎住所:〒248-0024 神奈川県鎌倉市稲村ガ崎2-6-16

︎営業時間:日によって変動あり。※ご来店の前に、公式Instagramでご確認ください。

︎定休日:不定休※ご来店の前に、公式Instagramでご確認ください。

アクセス

・江ノ島電鉄 稲村ヶ崎駅下車後、海の方に歩いて徒歩1分

