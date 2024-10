「“今年の秋はいいぞ～！”って思っています（笑）」“アニメ好き”乃木坂46賀喜遥香が注目している“10月からスタートしたテレビアニメ”とは？

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」(毎週木曜23:08頃~)。10月24日(木)の放送では、生徒(リスナー)から寄せられたメッセージを紹介。ここでは、賀喜先生が楽しみにしている“10月から始まったアニメ”について語りました。<リスナーからのメッセージ>「10月に入り、秋アニメが始まりましたね! 自分が注目してるアニメは『ダンダダン』『アオのハコ』『甘神さんちの縁結び』です! アニメ好きの遥香先生が気になっているアニメはありますか?」(埼玉県 20歳)賀喜:いっぱいあるんですよねー! まずリスナーくんが言っていた「ダンダダン」は先輩の伊藤理々杏さん、私は“理々杏ちゃん”って呼ばせていただいているんですけど「めっちゃ面白いからオススメだよ!」って言っていたので覚えていたのと、「アオのハコ」も“観たいな”って思っていました。でも(今年の)秋アニメはまだ何も観ていないんですよね、一気に観ようとしている悪いところがあるのですが……(苦笑)。一番の楽しみなのは、小学生の頃から好きだった「夏目友人帳」の第7期(夏目友人帳 漆)! めっちゃうれしくて、小学生の頃はオープニング・エンディング曲を全曲ずっとリピートするくらい大好きなので、それも観たいです。あと今「らんま1/2」を新しく作り直して放送しているんですね! 最初に放送されたのって結構昔(1989年~1992年)なんですけど、2024年になっても声優さんがほとんど変わっていないんですよ! らんま(早乙女乱馬)も天道あかねちゃんもそうだし、周りのキャラクターもみんな変わっていないのがうれしくてしょうがなくて!(昔の「らんま1/2」が)大好きだったから、これも絶対に観たいと思っていたアニメです!観たいアニメがいっぱいある~!!「ブルーロック」の第2期も放送されますし“今年の秋はいいぞ~!”って思っています(笑)。――ほかにも、間もなく2学期最初のテストが始まる生徒にエールを送っていました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/