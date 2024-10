【鎌倉 グルメレポ】Barchie's Spareribs Fact…

Barchie's(バーチーズ)は鎌倉駅から徒歩7分程の所にある炭火焼きスペアリブとクラフトドリンクのレストラン。今回は2店舗ある中の、工場兼店舗として構えているBarchie's Spareribs Factoryの方にお邪魔しました。

こちらの店舗の奥にはバーチーズの製品を全て手作りしている工場があります。スペアリブの仕込みからソーセージの腸詰め、パン、付け合わせのみならず、ソースやドリンクシロップなども全て自家製にこだわり製造しています。また、オリジナルグッズやスペアリブの骨を使って作った犬のおやつなど品揃えも豊富です。

全て自家製にこだわったメニュー

11:00のオープンと共にスタートするランチメニューには名物のスペアリブセット(税込1,850円)他、ホットドッグセット(税込1,650円)、本日のタコス3Pセット(税込1,500円)、オーバーライス(税込1,500円)など多数。全てのセットにミニスープもついています。ランチにセットでオーダーできるドリンクもお得な価格設定になっています。また、こちらの店舗ではマフィンやドーナツなどデザートメニューもあるのでカフェだけの利用も可能です。その他、ランチメニューのほかにも自家製にこだわった料理のラインアップが豊富。ランチの時間帯でもグランドメニューからオーダーもできます。

食べ応えのあるランチメニュー

まずは、オーナーおすすめの、自家製BBQソースを絡めながら炭火でじっくりと焼き上げるスペアリブセット(税込1,850円)と自家製シロップを使用したジンジャーエール(税込500円)をいただきました。オーダーしてから少しすると店中に漂う炭火焼きの香りが食欲をそそります。柔らかくホロホロで食べ応えのあるお肉はそのままかぶりつくのがおすすめです。濃厚な味はクセになる美味しさです。

次に本日のタコス3Pセット(税込1,500円)をオーダー。タコスは日替わりですが、3個とも全部違った具材で作られています。パクチーが効いたソースが添えられていましたが、バーチーズ特製の燻製のハラペーニョを使用したホットソースもお勧めということで贅沢にも両方のソースを試させていただきました。どちらのソースもタコスのお肉を引き立てながらも存在感バッチリで、お店に行かれた際には是非食べ比べをしてみてください。

これだけでは終わらず、テイクアウトで人気のBBQプルドポークオーバーライス(税込1,500円)もいただきました。こちらのオーバーライスは、スペアリブを柔らかく煮込み自家製バーベキューソースで味付けがされています。看板メニューのスペアリブも一緒に堪能できるので、満足感のある一品でした。

リニューアルしたオンラインストア

店頭では真空パックのスペアリブや、特製ソース、オリジナルグッズなどの販売があります。また、遠方でなかなかお店には来られないという方は、オンラインストアでも購入可能なので是非お試しください。

まとめ

Barchie's Spareribs Factoryは、炭火焼きスペアリブとクラフトビールを楽しめるお店です。自家製にこだわった満足感のあるメニューが勢揃い。鎌倉に来た際はぜひ訪れていただきたいお店です!

店舗情報

【Barchie's Spareribs Factory】■住所: 〒248-0014神奈川県鎌倉市由比ガ浜1-4-27■電話番号:0467-37-5915■営業時間:11:00-21:00(Lo 20:00)■定休日:なし※営業日など変更になる場合がありますので、Instagramでご確認ください■駐車場:駐車場なし・駐輪スペースあり※近隣にコインパーキングあり■アクセス:鎌倉駅西口徒歩7分■その他:テイクアウト可、Uber Eats 対応

