村上春樹「あらためて見直しました」自身のラジオ番組『村上RADIO』でローリング・ストーンズの名曲の数々

僕は基本的にいえば、ビートルズは旋律を重視する「メロディー・バンド」、ストーンズはリズミカルなリフを重視する「リフ・バンド」というふうに捉えていたのですが、こうしてじっくり聴き直してみると、ミック&キースのチームが作った曲にも魅力的なメロディーを持つものがけっこうありますね。あらためて見直しました。ストーンズはもともとがアメリカの黒人音楽、リズム&ブルーズをコピーすることを目的として結成されたバンドで、ブライアン・ジョーンズが中心になってその路線が維持されていました。でも1964年に企画された全米公演が今一つの成績に終わり、強力なオリジナル曲なしにはブレークできないと悟ったミックとキースは、チームを組んで本格的に作曲を始めます。そして1965年に「(I Can't Get No) Satisfaction(サティスファクション)」で大ブレークし、ビートルズのライバル・バンドにのしあがっていきます。オーティス・レディングの歌で聴いてください。「(I Can't Get No) Satisfaction 」、ヨーロッパでの公演のライブです。スタジオ録音も素晴らしいですけど、このライブはほんとに火傷しちゃいそうなくらいホットです。オーティス、すさまじい歌唱ですね。この曲はアレサ・フランクリンからディーヴォ、トム・ジョーンズに至るまで本当に数多くの歌手にカバーされていまして、どれにしようかとあれこれ迷っちゃうんだけど、オーティスの見事なカバーは、やはり外すわけにはいきません。今バックでかかっているのは、ビーチ・ボーイズの歌っているバージョンですが、オーティスのまさに対極にあるというか、聴き比べるとなんか微笑ましいですね。さて、これも僕が個人的に愛好する曲です。「Sympathy For The Devil」、「悪魔を憐(あわ)れむ歌」というか、「悪魔に気持ちを寄せる歌」ですね。この曲が発表されたとき、ストーンズは悪魔崇拝者だという根拠のない噂が飛び交って、ちょっとしたスキャンダルみたいになりました。この曲のバックで「ウー・ウー」というお囃子(はやし)みたいなバックコーラスが入るんだけど、これがいいんですよね。僕も聴いていて、つい「ウー・ウー」と声を出してしまいます。この「ウー・ウー」は録音スタジオのコントロール・ルームでプロデューサーが曲に合わせて「ウー・ウー」と口ずさんでいたのを、「それ、いいじゃん」ということで取り入れたんだそうです。このブライアン・フェリーのカバーでも、「ウー・ウー」は聴くことができます。聴いてください、ブライアン・フェリーがカバーする「Sympathy For The Devil」、悪魔を憐れむ歌。