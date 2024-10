AOKIが展開する「ORIHICA」は、一部店舗限定でイタリアの老舗ブランド「TIE YOUR TIE」とのコラボ初のジャケット・スラックス・セーター・ソックスの販売と、TIE YOUR TIEコーナーを展開する。

ORIHICAとTIE YOUR TIEがコラボ

同コラボアイテムは、ORIHICAとTIE YOUR TIEのイタリアンクラシックが融合し、「軽さと柔らかさ、上質さ」を兼ね備えた商品として、2021年の発売以降、好評を得ていた。定番のネクタイはTIE YOUR TIEの膨大なアーカイブより厳選された柄を選定。スーツはORIHICAとTIE YOUR TIEでパターンを独自開発するなど、一味違った高級感がある商品。

ORIHICA×TIE YOUR TIE コラボ商品

今回、ラインナップにジャケット・スラックス・セーター・ソックスが新登場。より幅広いシーンでのトータルコーディネートと着まわしが可能になった。加えて、一部限定店舗でTIE YOUR TIEコーナーを展開。ブラックとゴールドを基調とした上品で華やかな雰囲気の中、コラボ商品の世界観を体感することができる。

「ORIHICA & TIE YOUR TIE 」コラボアイテムによる、トータルコーディネート

2024年秋冬「ORIHICA & TIE YOUR TIE 」コラボアイテムでは、 「軽さと柔らかさ、上質さ」を兼ね備えたジャケット・スラックス・セーター・ソックスが新登場が登場。きちんと感がありつつも、ORIHICAらしい軽さやリラックス感があり、昨今トレンドの「ビジカジスタイル」に最適とのこと。

また、一部限定店舗で、TIE YOUR TIEコラボブースが初登場する。TIE YOUR TIEの世界観を大切にしつつ大人の華やかさがあるコーナーで、コラボアイテムの提案する。

「ORIHICA & TIE YOUR TIE 」コラボアイテム、コラボコーナー展開店舗(計14店舗)は、池袋東口店、東京ドームシティラクーア店、二子玉川ライズ・ショッピングセンター店、ららぽーと横浜店、Northport Mallセンター北店、グランツリー武蔵小杉店、ららぽーと湘南平塚店、テラスモール湘南店、ららぽーと富士見店、流山おおたかの森S・C店、浦和パルコ店、名駅店、なんばパークスT-terrace店、ディアモール大阪店。