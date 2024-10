ミーアキャット、アルマジロ、マイクロブタ…INI髙塚大夢 動物たちとの触れ合いレポート！ 特に印象深かった動物は？「めっちゃかわいかった～」

11人組グローバルボーイズグループ「INI(アイエヌアイ)」の髙塚大夢(たかつか・ひろむ)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! INI LOCKS!」(毎月3週目 月曜~木曜22:18頃~)。10月22日(火)と23日(水)の放送では、非公式部活「生物部」の課外授業を実施。ここでは、22日(火)の放送の模様をお届けします。髙塚がマイクロブタやミーアキャットたちと触れ合いました。髙塚:今日と明日、2日間にわたって都内最大級の屋内型ふれあい動物園「アニタッチ 東京ドームシティ」さんから授業をお届けしていきます。初日のテーマは「大夢のわくわくふれあいレポート」。まずはいろんな動物たちと触れ合って、レポートをしていきたいと思います。そして、触れ合った動物たちと写真を撮って、放送後記にアップしたいと思います!「INI LOCKS!」としては初のロケですね! 僕もテンションが上がっちゃうと思うんですけど、レポートもしっかりしつつ、生徒(リスナー)のみんなに魅力が伝わるように頑張っていきたいと思います!髙塚:まずは入口、入って正面にいたマイクロブタとちょっと触れ合っていこうかなって思います(マイクロブタのエリアへ)。なんかね、お腹とかを触ったら気持ちいいみたいで。お腹とかを触って気持ちいいと毛が逆立つみたいなんですよ。あったかい!けっこう毛がしっかりしてるんですね。初めて触ってるよ! かわいい〜! すごいぷにぷにしてるお腹が(笑)。(鳴き声を聞いて)え~かわいい! じゃあちょっと写真撮っていきますか。え、めっちゃブタちゃんのどアップの写真撮れた(笑)。ありがとうね、みんな。また会おうね。ということで、別の部屋に来させていただきました。こっちは大きい動物がいっぱいいますね。みんなの知ってるカピバラとか、ヤギの声が聞こえます。お、いました! お目当ての、僕が会いたかった動物は、ずばりアルマジロちゃんです!すごく甲羅がしっかりしてるんですよ。見た目は強そうなんだけど、歩き方は可愛らしいんですよね。今アルマジロちゃんがお休みしてるので、そこをこっそり写真一緒に撮れたらなと思います。撮れるかな? 来てくれた! かわいい! ずっと日向ぼっこみたいのしてる! 続いてはミーアキャットです。小さい! 俺のお腹の上でゆっくり休んでるんですけど。グーグー言ってるのは……甘えているみたいです! 警戒されてなくてよかった。本当に大人しい。なんかね、ワンちゃん、猫ちゃんよりは毛がしっかりしてる気がする。「ワンワン」だって(笑)。ワンワンって言うんだ。耳がかわいい! 丸っこい耳して、小っちゃい顔して。ずっと抱っこしていたい。最後に写真撮ろっか。あ、カメラを向いてくれた!あ! フクロウだ! こんなに近くで見たの初めてかも。目がすごい! カッコいいというか、凛々しい顔してますね。寝てる子もいる……あ、そっぽ向かれた(笑)。行きましょうか。髙塚:ということで、 今夜は動物たちと触れ合ってレポートしていきましたが、魅力が伝わったかな? 先生という職務を忘れてシンプルに楽しんじゃったんですけれども、少しでも生徒のみんなに魅力伝わってたら嬉しいな!特に印象深かったのはミーアキャットかな。動画で見た感じだといろんなところを走り回ってやんちゃするみたいなイメージがあったんですね。だけど、今日触れ合った子はすっごい大人しくて、もう甘えん坊って感じがあってめっちゃかわいかったですね〜。ということで、明日も引き続き動物たちと触れ合っていきたいと思います! 楽しみに待っていてください!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/