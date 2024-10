ハナレグミ永積崇 “タクシーの運転手役”でラジオドラマ『安部礼司』に登場＆弾き語り披露！「いつも好きで聴いている番組で、『ぜひ出たいです』とオファーさせてもらいました」

TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局フルネットで放送中の、平均的なサラリーマンの日常を描いたラジオドラマ番組「NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~」(毎週日曜17:00~17:55放送)。10月27日(日)の放送は、スペシャルゲストとして永積崇さんによるソロユニット・ハナレグミが登場します。ごくごく普通で平均的なサラリーマンの日常を描いたラジオドラマ「NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~」。東京・神田神保町の中堅企業「大日本ジェネラル」に勤めるサラリーマンの安部礼司が、トレンドの荒波に揉まれる姿と、それでも前向きに生きる姿を描いた勇気と成長のコメディドラマです。今回、ハナレグミこと永積崇さんが演じるのは安部礼司が妻・優と偶然乗ったタクシーの運転手役。永積さんが運転するタクシーの後部座席に乗った安部夫妻がケンカをはじめて……という物語です。ラジオドラマ出演は初めてだという永積さん「(安部礼司を)いつも好きで聴いています。今回、こちらから『ぜひ出たいです』とオファーさせてもらいました」とコメント。続けて「今回の番組収録前日に安部礼司の過去回をチェックして、自分なりにグルーヴ感を準備して臨みました。念願だったので、とても嬉しかったです!」と感想を述べました。番組のなかでは、永積さんによる「弾き語り」も披露します。<番組概要>番組名:NISSAN あ、安部礼司 ~BEYOND THE AVERAGE~放送エリア:TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局ネット放送日時:毎週日曜 17:00~17:55