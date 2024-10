「どんどん“かっこいいジジイ”になってほしい」津田健次郎が憧れるイギリス出身の“ミュージシャン”とは？

声優・俳優の津田健次郎がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「津田健次郎 SPEA/KING」(毎週日曜 12:00~12:30)。声優として数々の人気アニメ作品、俳優としても話題のドラマ・映画に出演。今もっとも注目を集める才能・津田健次郎のパーソナルな一面が知れるレギュラーラジオ番組です。10月20日(日)の放送では、イギリス出身のミュージシャン・スティングについて語りました。

◆どんどんかっこいいジジイになってほしい!

<リスナーからのメッセージ>

「先日“どこにも『秋』と書いていないのに秋を感じる曲”としてプロコルハルムの『A Whiter Shade of Pale(邦題:青い影)』を紹介されていましたが、そのときの説明を聞いていたら、ふとスティングの『Fragile(フラジャイル)』が頭に浮かびました。私は油絵を制作するのですが、この曲を聴きながら描いた作品もあります」

津田:いいですね〜! 「Fragile」を聴きながら油絵を描くなんて最高じゃないですか。スティングさんは顔がめちゃくちゃかっこいいんだよな〜! あのシャープさ、憧れますね。

しかも、もうかなりのお歳(現在73歳)ですけど、現役バリバリで(9月5日(木)には)新曲「I Wrote Your Name (Upon My Heart)」を発表したということで、すごいですね! これからも長生きして、どんどんかっこいいジジイになってほしいですね。ああいう英国人はかっこいいよなぁ、本当に憧れの1人です。

