SEVENTEEN・DINO「メロンパンがこんなに大変な作業だと知らなかったです」10代リスナーの本格的な“パン作り”に感心

“セブチ”の愛称で親しまれている韓国発の13人組ボーイズグループ・SEVENTEEN(セブンティーン)のDINO(ディノ)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! SEVENTEEN LOCKS!」(毎月第2週目 月曜~木曜22:15頃~放送)。10月16日(水)の放送では、生徒(リスナー)のことをより知るための授業(放送)「フリースペース日誌」を実施。パン屋さんを目指すリスナーから届いたメッセージを紹介しました。私の夢は、北海道のとあるパン屋さんで働くことです。そのため、休みの日だったり時間があるときはパン作りをしています。私がそのパン屋さんに初めて行ったのは小学生の頃で、パンを食べたときに幸せな気持ちになりました! そこからそのパン屋さんに何度も通うようになり、中学2年生の頃から自分でも本格的にパンを作るようになりました。よければ、私がこれまでに作ったパンの写真を見てください!(16歳)DINO:今、パンの写真を見ています。これはプロですね! お店で見るパンとまったく一緒だと思います。素晴らしいです。僕は日本に初めて来たときからメロンパンがとっても大好きなんですけれども、写真のなかにもメロンパンがありますね。これはココアメロンパンのようなんですけれども、普通のメロンパンを作ったこともあるんだそうです! メッセージの続きです!パン作りはトータルで4時間くらいかかります。分量を計り、こねて、発酵させ、形成し、焼きあげなど、根気や時間のかかる作業が多いです。そのなかでも、生地を発酵させる作業が難しいです。時間や室温に左右されるので、味も見た目もイマイチになってしまったことがありました。失敗したときは少し落ち込んでしまいますが、その失敗を元に、試行錯誤していくことが楽しかったりします。以前、DINO先生が日本に来たら毎回メロンパンを買っているとおっしゃっていましたが、実はメロンパンを作るのはとっても大変なんです! 特に、メロンパンの肝となるクッキー生地がとても難しいです! さらに焼くのも大変で、クッキー生地がうまく焼けても、パン生地が生焼けになったり、とても大変です!作ったパンは次の日に学校に持って行って、友だちに配っています。パンを食べた友達から「おいしかったよ!」「パン屋さんに出せるよ!」と言ってもらえるのが嬉しくて、パンを作るときの創作意欲につながっています。私の夢はパン屋さんに就職して、まだ誰も開発していないパンを作ることです。そして、私の作ったパンを食べて、やる気がみなぎったり、幸せな気持ちになってもらうことです! いつか私が作ったパンを食べていただきです! 夢を叶えられるように頑張ります!(16歳)DINO:メロンパンがこんなに大変な作業だってことは知らなかったですね。大事に食べないといけませんね。大変な工程を経て上手に作れたからこそ、そのおいしさがしみじみと感じられるようになるんですね。いつか会う機会があって、パンをいただく機会があるんだったら、ぜひとも食べてみたいです。おいしく食べる自信があります。作ったパンを友達に配っているそうですが、そのお友達の反応がすごくいいわけじゃないですか。たくさんの人に認めてほしいのであれば、一番近い人から認めてもらうべきだって思うんです。だから、もう認められたパン屋さんだと思います。本当にカッコいいなって思います。僕も振り付けを作ったりするとメンバーに見せたりするんです。自分の嬉しさだったり達成感を一緒に共感してくれる、そういった友達がいる。すごくいいと思います。応援のメッセージを伝えたいです。将来の夢がパン屋さんで働きたいっておっしゃっていましたが、十分にできると思います。なぜなら、今パンを焼いているそのつらい工程すらも楽しんでいらっしゃる。それは今後大きな力になるし、武器になると思うんです。僕が今もダンスが大好きでダンスを踊り続けているように、いつまでもパンを楽しく作り続けてほしいなと思います。だからパン屋さんになれる夢についてまったく心配はしません。きっとパン屋さんになれると思うし、日本に来たときは伺ってみたいなと思います。パン作り頑張ってね!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/