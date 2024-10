2024明治安田J2リーグ第35節が19日と20日に行われた。

首位の横浜FCはベガルタ仙台に0-3で敗れ、リーグ戦21試合ぶりの黒星。また、3位V・ファーレン長崎がブラウブリッツ秋田戦で逆転勝利を収めたため、今節での横浜FCの自動昇格は決まらなかった。

清水も勝てば自力での2位以上が決まる状況でホームにモンテディオ山形を迎え撃ったが、終盤の2失点で痛恨の逆転負け。重要な局面で今季リーグ戦ホーム初黒星を喫し、自動昇格は決まらなかった。一方の山形はリーグ戦6連勝、直近10試合で9勝1敗と絶好調を維持している。

4位ジェフユナイテッド千葉はヴァンフォーレ甲府に逆転勝利で4連勝。ファジアーノ岡山は岩渕弘人の2ゴールでいわきFCに競り勝って5位をキープした。いわきは6位以上の可能性が遠のき、9位ブラウブリッツ秋田以下のチームにはプレーオフ出場の可能性がなくなった。

鹿児島ユナイテッドFCは愛媛FCに4-0で快勝。また、大分トリニータが水戸ホーリーホックと引き分けたことで、鹿児島は今節での降格決定を回避した。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■第35節

▼10月19日(土)

鹿児島ユナイテッドFC 4-0 愛媛FC

ベガルタ仙台 3-0 横浜FC

ジェフユナイテッド千葉 2-1 ヴァンフォーレ甲府

▼10月20日(日)

ブラウブリッツ秋田 1-2 V・ファーレン長崎

清水エスパルス 1-2 モンテディオ山形

ザスパ群馬 0-0 栃木SC

ファジアーノ岡山 2-1 いわきFC

徳島ヴォルティス 3-0 藤枝MYFC

大分トリニータ 0-0 水戸ホーリーホック

ロアッソ熊本 1-1 レノファ山口FC

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 横浜FC(74/+35)

2位 清水(73/+27)

3位 長崎(66/+28)

4位 千葉(58/+23)

5位 岡山(58/+15)

6位 仙台(58/+5)

7位 山形(57/+12)

8位 いわき(51/+11)

9位 秋田(48/+1)

10位 山口(48/-3)

11位 徳島(48/-5)

12位 藤枝(46/-15)

13位 熊本(43/-9)

14位 甲府(42/-2)

15位 水戸(41/-9)

16位 愛媛(39/-23)

17位 大分(37/-16)

18位 栃木(32/-23)

19位 鹿児島(29/-20)

20位 群馬(18/-32)

◆■第36節の対戦カード

▼10月26日(土)

13:50 いわき vs 水戸

14:00 藤枝 vs 千葉

▼10月27日(日)

13:00 長崎 vs 鹿児島

14:00 秋田 vs 大分

14:00 山形 vs 熊本

14:00 栃木 vs 清水

14:00 群馬 vs 徳島

14:00 横浜FC vs 岡山

14:00 山口 vs 甲府

16:00 愛媛 vs 仙台

【ハイライト】仙台 3-0 横浜FC