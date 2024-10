「Be Smile, Be Kawaii」をテーマに、バラエティ豊かなアパレル雑貨を揃える「サンキューマート」は、ワーナー・ブラザース コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、『パワーパフ ガールズ』『アドベンチャー・タイム』『ぼくらベアベアーズ』とのコラボレーション雑貨を、全国のサンキューマート店舗で11月下旬より入荷次第販売開始する。公式オンラインショップでは、10月16日12時より先行予約の受付を開始する。

コラボ雑貨

サンキューマートではこれまでにも『パワーパフ ガールズ』『アドベンチャータイム』『ぼくらベアベアーズ』とのコラボ雑貨を展開しており、長年のアニメファンから好評を得ていた。今回は「大人かわいい」をテーマに、トレンドの”くすみパステル”カラーを基調としたデザインで展開する。

WEB先行予約の受付期間は2024年10月16日12:00~。販売場所は公式オンラインショップ。商品ページは、予約開始時に公開となる。お届け予定日は各予約ページにて確認すること。各商品上限数に達し次第受付終了となる。

店頭販売は2024年11月下旬より、店舗毎・アイテム毎に入荷次第開始する。販売場所はサンキューマート各店舗。地域によっては販売日が異なることがある。最新の入荷情報は各店舗のXを確認すること。

新発売となるアイテムは、ボールチェーン付きのミラーやコンパクトヘアブラシなど通学にもピッタリなアイテムから、カードホルダーなど推し活にも嬉しいアイテムまで幅広いラインナップだ。大人気のフォンタブとショルダーストラップがセットになった商品も、390円(税込429円)という手に取りやすい価格帯だ。

商品ラインナップ

商品ラインナップ

全商品390円(税込429円)※一部アイテムは2点で390円(税抜429円)

パワーパフ ガールズ

ADVENTURE TIME and all related characters and elements (c) & Cartoon Network. (s24) THE POWERPUFF GIRLS and all related characters and elements (c) & Cartoon Network. (s24) WE BARE BEARS and all related characters and elements (c) & Cartoon Network. (s24)