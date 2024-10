【葉山 グルメレポ】spice please!-海近くの古民家カフェ…

葉山・逗子・鎌倉界隈で大人気のスパイスユニット、spice please!をご存知でしょうか?店舗を持たず、ポップアップや間借りで様々なイベントに出店していて、どこでもすぐに完売する大人気のユニットです。インドのミールス方式のスパイスカレープレートや、ワインとのマッチングを楽しむプレート、夏限定でスパイスかき氷など様々なスパイス料理を提供しています。

今回は、 spice please!が毎月2回、 葉山の古民家カフェで開催している間借りカレーをご紹介します。

間借り店舗 となる「ANCHORS CAFE」は、古民家を一棟貸ししている「港の灯り」という宿泊施設の一角にあります。葉山の真名瀬(しんなせ)というバス停から徒歩1分にある港の灯の入り口は、まるで誰かの自宅に伺うように、ひっそりとした小道を入っていきます。

いつも笑顔が素敵なspice please!のお二人。料理の美味しさはもちろんのこと、2人の穏やかな話し方や温かみのある接客が魅力で、その雰囲気に惹かれてファンになるお客さんが後を絶ちません。さまざまなイベントに出店しているので、営業スケジュールはspice please!のインスタグラムで確認ください。

「旬の野菜をたっぷり使った料理を提供したい!」という2人の想いから、毎日地元の農家から新鮮な野菜を仕入れているため、spice please!のメニューは日替わりになっており、おかずの品数やプレートの料金もその時々で異なります。

この日のメニューは、有頭エビのビリヤニ、 ナスのタマリンドカレー、 サツマイモとココナッツクートゥー、 大根サブジ、 ニンジンサンボル、ムングポリアル、きのこアチャール、 柿ライタ、 トマトラッサム、写真のメニューにはありませんが、 レンコンのサブジもありました。食後のジャスミン香るチャイ もついて一人前 1,700円(税込)でした。

こちらが全10種類のスパイス料理のプレートです。これだけの品数でチャイもついて1,700円(税込)はお得感があります。spice please!の特徴は、おかずの種類の多さと盛り付けの華やかさに加え、一つ一つのおかずが全く異なる味・香り・食感を醸し出していることです。

それぞれのおかずの味を楽しんだ後、混ぜて食べるのがおすすめです。こちらのサツマイモココナッツクートゥーは、じっくり煮込んだサツマイモの甘味がしっかりしていて、ココナッツの香りがふわっと香る、甘味の強いカレーです。

レンコンのサブジは、しゃきしゃき感がたまりません。旬の野菜に合うスパイスを選んで一つずつ丁寧に調理しているので、それぞれの野菜の食感や風味が生きています。一皿で色々な味と食感を楽しめるので、口の中が楽しくなります。

メインの有頭エビのビリヤニは、ご飯の中にも小エビがゴロゴロと入っていて、エビの出汁が沁みたご飯だけでも美味しかったです。ご飯とおかずと合わせて食べると、それぞれ違った味わいになるので、色々な組み合わせで混ぜて楽しみました。

2階席が空いたので、食後のチャイは海の見える2階のお部屋でいただきました。古民家ならではの床材と、ヴィンテージ家具が並ぶ落ち着ける空間です。

チャイもプレート同様に日替わりで、この日は「ジャスミン香るチャイ」でした。毎日異なるメニューに合うチャイをデザインしているそうです。この日は、クローブ、フェンネル、スターアニスなどのホールスパイスと、ナツメグやオールスパイスのパウダーを使って、ジャスミンティーの華やかさと、少し気温が下がったので温かみのある力強さを表現したそうです。

spice please!のプレートはテイクアウトも可能です。こんなに可愛い手描きの容器にいれてくれます。テイクアウトして海で食べるのも良いですね。

spice please!が間借り営業している港の灯ANCHORS CAFEは海の目の前なので、お店を出るとこんなに素敵な景色が広がっています。

ANCHORS CAFEは、テレビCMなどでよく使われる真名瀬(しんなせ)のバス停まで徒歩1分です。天気の良い日は、このバス停の窓から富士山が見えます。とても素敵なフォトスポットなので、ぜひカレーの後に立ち寄ってみてください。

店舗紹介

【spice please! 】間借り店舗【港の灯 ANCHORS CAFE(アンカーズカフェ)】 ■住所:〒240-0112 神奈川県三浦郡葉山町堀内1067 ■営業時間:毎月第2・第4木曜日 11:00~売り切れ次第閉店※営業日は変更になる場合があります。詳細はspice please!のインスタグラム(https://www.instagram.com/spiceplease/)でご確認ください。※早めの時間に売り切れになることが多いので、spice please!のインスタグラムのDMかLINEでご予約をおすすめします。※駐車場はありません。車の場合は徒歩2分の真名瀬駐車場のご利用が便利です。

